Burgemeester Theo Segers neemt afscheid: "Ik ben van Staphorst gaan houden"

Morgen is er nog een receptie en dan gaat Segers terug naar zijn roots, naar Molenlanden in Zuid-Holland. Op dertien januari wordt hij daar geïnstalleerd. Waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok (VVD) begint diezelfde dag in Staphorst.

'Ik wil dienen'

Ruim 4,5 jaar geleden kwam Segers vanuit de Krimpenerwaard naar Staphorst. "Ik wil een burgemeester zijn die tussen de mensen staat. Ik ben geen baas, ik wil dienen. Ik ben van Staphorst gaan houden. Hier wonen kleurrijke, gastvrije en ondernemende mensen, met een groot arbeidsethos. Ze gaven mij hun vertrouwen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad."

Bedreigingen

Toch waren er ook nare dingen. Zo kreeg Segers te maken met bedreigingen. Vorig jaar rond deze tijd werd zijn huis in IJhorst twee weken bewaakt en ook drie jaar eerder gebeurde dit, toen nog bij zijn huis in Staphorst. Het deed veel met hem en zijn gezin.

Hij vertelt: "Van een onbevangen burgemeester, ben ik behoedzamer geworden. Als ik na een raadsvergadering naar de auto loop, kijk ik om mij heen. Als ik het gras maai in mijn tuin, houd ik in de gaten wie er rondlopen. Ik laat mij er niet door uit het veld slaan. Ik weet mij geborgen in Gods hand."

Opstappen

Het laatste halfjaar was roerig. CDA-wethouder Bert Krale stapte op, nadat zijn partij het vertrouwen in het gemeentebestuur opzegde wegens een onwerkbare situatie tussen met name SGP-wethouder Lucas Mulder en Krale. Vervolgens beschuldigde Krale de SGP-wethouder van vriendjespolitiek. Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten doet nu onderzoek, betrokkenen worden gehoord.

De beschuldigingen van Krale aan het adres van Mulder zijn pijnlijk. Segers hamert namelijk enorm op integriteit. "In het presidium en in het college werd hier zeer frequent op mijn initiatief over gesproken. Vooral ook omdat dit een kleine gemeente is en de verleiding van de korte lijn op de loer ligt. Elke maand hadden we het erover. Je moet ook niet vergeten dat alle wethouders een integriteitsonderzoek ondergingen, voordat ze aantraden."

Ook de griffier en de gemeentesecretaris vonden een baan elders. "Allemaal afwegingen van mensen om stappen te maken, dichter bij huis te gaan werken. Het heeft niks te maken met het gedoe in het college."

Falen

Het verwijt dat hij als voorzitter van het college faalde, omdat hij de verbinding niet kon maken, werpt Segers van zich. "Ik heb binnen mijn mogelijkheden alles gedaan om de collega’s goed te laten samenwerken en de sfeer te verbeteren."

Hij voerde gesprekken en schakelde externe coaching in. "En met de vuist op tafel slaan, zeker dat ook. Ik ben immers burgemeester. Ik moet verbinden, het proces bewaken en invloed proberen uit te oefenen. Dat deed ik naar eer en geweten. Het is niet gelukt de mensen samen te brengen. Tegen iedereen, ook de pers, zou ik willen zeggen: oordeel pas als je alle feiten kent en ga geen zaken invullen voor een ander."

Goed gevoel

Een roerige periode, maar Segers neemt afscheid met een goed gevoel. Hij is van Staphorst gaan houden. De burgervader wenst de Staphorster gemeenschap meer openheid toe. "Ik zeg niet: 'ik hoop dat ze opener worden', want dat is een waardeoordeel. Ik gun het ze."

Hij vervolgt: "Ik merk dat er veel gesproken wordt, maar het wordt lastiger als het om zaken gaat die dieper gaan. Geef eens echt antwoord als mensen vragen hoe het gaat. Het is mooi om dan een diepere laag bij mensen aan te boren. Het is niet erg om je kwetsbaar op te stellen. Kijk eens breder naar de mensen om je heen. Er is zoveel om over te spreken."

Zuid-Holland

Met de vuist op tafel slaan als het nodig is, maar vooral ook warmte geven, troost bieden en nabij zijn. Dat typeert Segers. "Ik kijk wel eens naar het schilderij De Verloren Zoon van Rembrandt. De linkerhand van de vader is krachtig en een beetje vermanend. De rechterhand, de belangrijkste, is liefdevol en zorgzaam om zijn zoon geslagen. Dat is een voorbeeld."

Toen begin vorig jaar duidelijk werd dat de waarnemer in de nieuwe fusiegemeente Molenlanden ermee op zou houden, besloot hij te solliciteren. Zijn herbenoemingsprocedure voor Staphorst zat eraan te komen, dat was begin vorig jaar. "Ik besloot te solliciteren. Dat had verschillende redenen. Mijn kinderen wonen in het Westen en de kleinkinderen ook. De reistijd is lang, ik kom uit die regio en ik dacht: als ik nog een andere gemeente wil dienen als burgemeester, dan is nu de tijd."