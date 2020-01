Ooggetuige moord Chantal de Vries: 'Dader maakte uiterst verwarde indruk'

De man die kerstnacht in de binnenstad van Hengelo de 27-jarige Chantal de Vries doodstak, maakte een uiterst verwarde indruk. Dat zegt een ooggetuige, die vrijwel meteen na het steekincident ter plaatse was. "Het beeld van dat bebloede meisje krijg ik maar niet uit mijn hoofd."

De Hengeloër had die nacht zijn auto geparkeerd en was het appartementencomplex waar zijn vriendin woont, binnengegaan toen hij werd opgeschrikt door tumult op straat. "Vanaf het balkonnetje zag ik dat twee mannen op straat aan het vechten waren. Daarop ben ik meteen naar buiten gerend."

Rode trui

Een van de mannen ging er bij het zien van de Hengeloër meteen vandoor. "Hij droeg een rode trui en had een wat kalend hoofd. De man maakte een uiterst verwarde indruk. Vervolgens zag ik die vrouw liggen. Naast haar auto, een portier open. Eigenlijk wilde ik de achtervolging inzetten, maar in een fractie van een seconde moest ik beslissen en besloot bij het slachtoffer te blijven."

'Slecht geslapen'

Het eerste wat hij deed, was kijken of hij hulp kon bieden. "Maar ik zag al snel dat dat geen enkele zin meer had. Ze lag er levenloos bij en zat helemaal onder het bloed. De politie was echt binnen de kortste keren ter plaatse. Agenten hebben nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Dat beeld van dat meisje, al dat bloed: ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Ik heb er de afgelopen nachten slecht van geslapen."

Op de vuist

Chantals belager bleek op de vuist gegaan met een getuige, die vermoedelijk heeft geprobeerd hem te overmeesteren. "Van anderen begreep ik dat het om een man gaat die wat vaker hier in de buurt rondwandelt. Hij was gewond geraakt aan zijn hoofd."

Arrestatie

Ongeveer een half uur na de moord werd enkele straten verderop een 27-jarige Hengeloër aangehouden. Zoals RTV Oost eerder deze week al meldde, was er vrijwel zeker geen rechtstreekse link tussen Chantal en de verdachte. Daardoor lijkt het erop dat ze een willekeurig slachtoffer was en op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.



Chantal was even daarvoor - toen haar werk er die avond op zat - vanuit grand-café De Twee Wezen naar De Hampshire gewandeld, waar ze haar auto had geparkeerd. Daar liep ze waarschijnlijk haar belager tegen het lijf.

Zonderling bestaan

Volgens de ooggetuige maakte de man, die Chantal had neergestoken, een uiterst verwarde indruk. Ook op Facebook oogt hij op zijn profielfoto wat zonderling en lijkt hij weinig actief op sociale media.

Volgens kennissen leidde de Hengeloër een wat teruggetrokken bestaan. Het was vaak lastig contact met hem maken. Als oproepkracht liet hij zich regelmatig inhuren voor het plaatsen van schuttingen, maar collega's kenden hem niet of nauwelijks. De verdachte woonde weliswaar zelfstandig, maar kreeg daarbij begeleiding van hulpverleners.

Moordwapen spoorloos

De politie is kort na het misdrijf een uitgebreide zoektocht begonnen naar zowel het moordwapen als een rode trui. Daarbij werd onder meer met een drone vanuit de lucht de omgeving afgespeurd. Zowel de rode trui als het moordwapen zijn nog altijd spoorloos.

Eerder vandaag werd bekend dat er zondag een stille tocht wordt gehouden voor de van het leven beroofde Chantal.

De advocaat van de verdachte kan niet reageren, omdat zijn cliënt nog in zogenoemde beperkingen zit. Dat houdt in dat hij, met uitzondering van zijn raadsman, geen contacten met de buitenwereld mag onderhouden.