Broer Hasseltenaar woont in bosbrandgebied Australië: 'We zijn er zat van!'

Henk woont zo'n tachtig kilometer ten zuiden van Sidney aan de kust in de plaats Wollongkong. Het lijkt daar veilig, maar de bosbranden waren ruim een week geleden op zo'n tien kilometer bij hem vandaan. Die brand is gelukkig geblust, maar het had anders heel anders kunnen aflopen.

tekst gaat verder onder de video

Grote zorgen

Herman maakt zich grote zorgen, maar zegt machteloos te staan. Australië is een eind weg, maar door de bosbranden lijkt het nog veel verder weg te liggen. Vanuit Hasselt kunnen we weinig doen. Op TV ziet hij hoe dorpen zijn weggebrand. Hij kan alleen maar hopen dat zoiets zijn broer niet zal overkomen.

Rook

Henk is in Australië niet zo zeer bang voor het vuur. Dat is nu op enkele tientallen kilometers afstand van waar hij woont. Het grootste probleem is de rook. De lucht is daardoor ernstig vervuild en de gezondheid van de bevolking in Australië staat onder druk. Vooral mensen longaandoeningen ondervinden problemen.

Gezichtsmaskers

Donderdag worden er in Australië gezichtsmaskers uitgedeeld. Deze zijn gratis en moeten voorkomen dat mensen rook inademen. Henk noemt het een vreselijke situatie waar ze al maanden last van hebben. De overlast van de bosbranden duurt al sinds oktober. Er lijkt nog geen einde aan te komen omdat er voorlopig ook geen grote hoeveelheden regen wordt verwacht.

Hulp

Op de vraag of we vanuit Nederland nu iets kunnen doen, zegt Henk dat ze vooral goede brandweerlieden kunnen gebruiken. Hulpgoederen zijn er voldoende. Geld inzamelen is volgens hem ook een goed idee. Met dat geld zouden de duizenden mensen die alles zijn kwijtgeraakt door de bosbranden weer een nieuw bestaan kunnen opbouwen.