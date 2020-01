Aldi wil via rechter weten welke afspraken Hardenberg heeft met andere supermarkten

Supermarkt Aldi in Dedemsvaart is naar de Raad van State gestapt om boven tafel te krijgen welke afspraken met andere supermarkten de gemeente Hardenberg heeft. Volgens de advocaat van de supermarkt houdt de gemeente met opzet informatie achter over het detailhandelsbeleid.

Die informatie kan voor Aldi van belang zijn in het juridische gevecht over de verplaatsing van de supermarkt aan de Julianastraat. De gemeente vindt de supermarkt van Aldi daar niet langer gewenst. Maar waar Aldi heen moet, is een groot vraagteken.



Centrum

Een plek in het centrum van Dedemsvaart zit er volgens een woordvoerder van Aldi niet in. “Dat is onwenselijk, omdat parkeren en bereikbaarheid daar een probleem zijn”, zegt de woordvoerder.

Een wel door Aldi gewenste verhuizing naar het Mercator-terrein wordt door de gemeente tegengehouden. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de verhuizing van supermarkten naar bedrijventerreinen als Mercator slecht is voor de middenstand in het centrum. De advocaat van Aldi noemt dit onderzoek ‘flinterdun’.



'Verdachte verhuizing Jumbo'

De in de ogen van Aldi ‘verdachte’ verhuizing van supermarkt Jumbo aan de Julianastraat naar het centrum, was voor Aldi aanleiding om documenten bij de gemeente op te vragen. Jumbo wilde daar aanvankelijk alleen maar vertrekken als Aldi daar ook zou weggaan. Uiteindelijk ging Jumbo toch alleen naar het centrum.



“Mogelijk heeft de gemeente afspraken gemaakt met Jumbo of winkeliersverenigingen”, aldus de advocaat. Daarover wil Aldi alles weten.

Maar de gemeente heeft volgens de advocaat te weinig informatie openbaar gemaakt. "Er moet veel meer zijn, want over de afgelopen zes jaar is geen document verstrekt.” In die periode heeft de gemeente zeker met Jumbo afspraken gemaakt. Dat moet volgens Aldi boven tafel komen.



Woordvoerders van de gemeente waren afwezig tijdens de zitting bij de Raad van State. De Raad doet over zes weken uitspraak.