Onder de Spaanse zon bromt 'praatjesmaker' Stegeman weer als vanouds

Het voor John Stegeman treurig verlopen 2019 is achter de rug en de oefenmeester van PEC Zwolle wil niets liever dan in volle vaart vooruit. In het Spaanse Mijas wordt momenteel de basis gelegd voor de tweede seizoenshelft, waarin PEC Zwolle maar één doel heeft: handhaving in de Eredivisie.

Voor Stegeman en consorten is het fijn toeven onder de Spaanse zon. "Het allerleukste aan trainer zijn is op het veld staan en aan de slag gaan met je spelers. En dan zijn de omstandigheden hier ook nog eens uitstekend", zegt hij. Maar louter vertier is niet de insteek van het bezoek aan de Costa del Sol. "We kijken heel kritisch naar wat er beter kan. Vooral verdedigend moeten we het een en ander bijschaven, dat blijkt onder meer uit de cijfers. Het staat haaks op mijn visie, maar het valt op een goede manier te combineren. Hoe dat er qua opstelling uitziet? Dat ga ik hier niet vertellen."

Versterkingen

Mogelijk staat er bij de hervatting van de competitie een nieuwe naam in de basiself van PEC Zwolle. "We moeten altijd kijken naar plekken waarop we ons kunnen versterken. We hebben een paar pijnpuntjes en weten heel goed waar die liggen. Dan kijk je of er wat beschikbaar is, of dat je het intern op kan vangen. Maar ik vind dat je altijd je ogen open moet houden voor een goede versterking, die er meteen staat. Het is niet zo dat ik zeg: dit en dat moet er nu gebeuren, want we hebben genoeg spelers", vervolgt hij.



De oude

De laatste maanden van 2019 waren voor Stegeman om snel te vergeten. Bedroevende prestaties met PEC Zwolle, maar het ongeval dat hij veroorzaakte met te veel drank op, overschaduwde alles. Inmiddels gaat het weer goed met hem. "Ik heb altijd wel het gevoel dat ik de oude ben. We zitten nu in 2020, je moet leren van goede dingen, maar ook van de minder goede dingen. Dan ga je volle vaart vooruit. Terugkijken heeft geen zin meer. Wij weten wat ons te doen staat, ons handhaven in de Eredivisie. Daar is iedereen zich terdege bewust van", besluit Stegeman.

Technisch manager Mike Willems ziet eveneens een opgebloeide Stegeman. "In de periode na het incident was John wat timide. Maar sinds een aantal maanden heeft hij dat wel weer achter zich gelaten. Daar hebben we veel met hem over gesproken. Hij voelde de steun van de de club, de staf en de spelers. Ik weet niet of je hem nu gezien hebt, maar hij is weer net zo passievol als toen hij bij ons begon. Hij begint weer praatjes te krijgen. Nu nog een paar punten, dan komt het helemaal goed", aldus Willems.

Clement, Lam en Van Polen

Bij PEC Zwolle trainen Pelle Clement en Thomas Lam apart van de groep. Bij dat duo voegt ook Bram van Polen zich op korte termijn, hij sluit later aan. Jeugdspelers Gabi Caschili en Samir Lagsir maken vanaf donderdag onderdeel uit van de selectie in Mijas. Het is een beloning voor hun ontwikkeling en een aanvulling van de selectie met het oog op de twee oefenduels vrijdag.