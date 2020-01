Moet er een landelijk vuurwerkverbod komen, of niet? Die vraag legde RTV Oost neer bij alle burgemeesters in Overijssel. Uit de reacties blijkt een meerderheid voorstander te zijn van het verbod.

Veel andere gemeenten spreken nog geen voorkeur uit. Zo willen de burgemeesters van Borne, Hellendoorn en Hof van Twente eerst in gesprek met de gemeenteraad.

onder het kaartje motiveren burgemeesters hun standpunt

Kijk hier hoe jouw burgemeester denkt over een vuurwerkverbod



Tegen landelijk verbod

Wat direct opvalt is dat er drie burgemeesters tegen een vuurwerkverbod zijn; Enschede en Olst-Wijhe en Ommen.

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede wil eerst de discussie in Den Haag afwachten. "Ik ben niet zo van verbieden, ondertussen moeten we als stad ons eigen lot in de hand nemen. We hebben een burgerbesluit vuurwerk, maar moeten helaas constateren dat die traditie met voeten is getreden."

"De jaarwisseling verloopt in Olst-Wijhe al jaren op een veilige manier zonder incidenten. Ik verwacht bij een landelijk vuurwerkverbod grote problemen rondom de handhaving. We zijn nu al niet in staat het voortijdig afsteken van vuurwerk te voorkomen", aldus burgemeester Ton Strien.

Burgemeester Hans Vroomen van Ommen houdt het kort: "Vanuit de lokale ervaring in Ommen lijkt er geen aanleiding om vuurwerk te verbieden."

Voor landelijk verbod

Maarliefst twaalf burgemeesters zijn voor een landelijk verbod; Almelo, Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Raalte, Rijssen-Holten, Steenwijkerland, Twenterand, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle. De opvallendste reacties op een rijtje.

"Wanneer onder meer politie, brandweer en oogchirurgen roepen dat een grens bereikt is (...) moeten we de manier waarop oud en nieuw nu gevierd wordt niet langer accepteren", zegt burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo.

Burgemeester Ron König van Deventer: "We moeten wel een goede balans vinden, veel mensen beleven er namelijk plezier aan. Beste oplossing is wat mij betreft het verbieden van knalvuurwerk en het toestaan van siervuurwerk."

"Er zijn collega's die zeggen dat als ze voor oud & nieuw een evenementenvergunning zouden moeten afgeven, deze aanvraag nooit de toetsing zou doorstaan. Dat vind ik eigenlijk wel een rake vergelijking", stelt burgemeester Erica van Lente van Dalfsen.

De burgemeester van Kampen, Bort Koelewijn, wil graag het carbidschieten behouden. "Ik denk dat wij serieus moeten omgaan met onze tradities, daarom zet ik in op carbidschieten en niet op vuurwerk."

Burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten is uitgesproken. "Oud & nieuw leidt tot Russische roulette, ga ik beschadigd met brandwonden het nieuwe jaar in of niet?"

Geen reactie

De burgemeesters van Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal, Staphorst en Steenwijkerland hebben niet gereageerd op de vraag of ze voor of tegen een vuurwerkverbod zijn.