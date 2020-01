'Gratis' shoppen bij tuincentrum in Deventer bevalt deze man wel

De man die bij een tuincentrum in Deventer voor ruim duizend euro aan kerstspullen en kaarsen steelt heeft de smaak na zijn eerste diefstal blijkbaar te pakken. Twee dagen later is hij weer te zien in het tuincentrum, dan gaat hij er met een hogedrukspuit en een bladblazer vandoor. Betalen doet hij niet.

Op beelden van het tuincentrum is te zien dat op woensdag 13 november een witte Volkswagen Transporter het parkeerterrein op komt rijden. In de winkel laadt de man die in de transporter zat zijn winkelwagen vol met kerstspullen en dure kaarsen. Daarna loopt hij niet naar de kassa. Een handlanger doet bij de ingang een poortje open zodat de man de winkel kan verlaten, zonder te betalen.

Twee dagen later

Het 'gratis' shoppen bevalt de man blijkbaar, want twee dagen later is hij weer bij het tuincentrum. Dan rijdt hij in een Audi het parkeerterrein op. In de winkel pakt hij een bloempot, een hogedrukspuit, een bladblazer, dierenriemen en opnieuw kaarsen. Hij vertrekt op dezelfde wijze. Bij de toegangspoortjes staat zijn handlanger, en met de volle winkelwagen loopt hij naar buiten.

De handlanger is inmiddels herkend en aangehouden. De man die met de winkelwagen door het tuincentrum loopt nog niet. Weet jij wie het is?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier: https://bit.ly/305GOpq

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000