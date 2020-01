Heracles-topscorer Cyriel Dessers: "Ik heb mijzelf herontdekt"

Cyriel Dessers kan terugkijken op een bijzonder 2019. De Belgische Nigeriaan maakte afgelopen zomer de overstap van FC Utrecht naar Heracles Almelo en dat pakte goed uit. De spits maakte voor zijn nieuwe werkgever tot dusver twaalf doelpunten, in Utrecht had hij daar twee seizoenen voor nodig. In Spanje kan hij zich samen met zijn team gaan focussen op de tweede seizoenshelft.

Precies één jaar geleden raakte Dessers geblesseerd en daarna heeft hij lang moeten revalideren. Nu is de spits volledig fit en zit hij ook goed in zijn vel. Dat is ook terug te zien aan zijn spel in het veld. "Ik heb mijzelf herontdekt na mijn blessure. Ik heb aan mijn lichaam kunnen werken en daardoor vertrouwen in mijn lichaam en in mijzelf terug gekregen. Dat heb ik vervolgens mee kunnen nemen naar het veld. In mijn laatste wedstrijden voor FC Utrecht merkte ik dat al en die lijn kon ik doortrekken bij Heracles".

Door het goede spel van de laatste tijd merkt Dessers dat dit het moment is om te laten zien wat de spits in huis heeft. "Op het moment dat ik bij Heracles tekende wist ik al dat dit het jaar van de waarheid zou zijn. Dat ik of een oké-spits ben in de Eredivisie, dat ik toch nog iets extra's kan of dat ik nog een stap kan zetten". Toch had hij niet verwacht dat hij met twaalf goals de winterstop in zou gaan. "Als je mij dit aan het begin van het seizoen had gevraagd, dan had ik niet gedacht dat ik er zo voor zou staan. Ik voel mij ook goed, maar ik zal mijzelf ook in de tweede seizoenshelft weer moeten laten zien. Anders heb ik er nog vrij weinig aan", aldus Dessers.

Voetballen voor Nigeria

Het goede optreden van Dessers bleef niet alleen in Nederland onopgemerkt. Hij heeft zowel een Belgische als Nigeriaanse nationaliteit en zou dus bij één van de landen international kunnen worden. België is inmiddels niet meer aan de orde, omdat hij al gesprekken heeft gevoerd met de Nigeriaanse voetbalbond. "Schijnbaar staat er bij Nigeria toch een klein deurtje open. Ik heb daar contact gehad en eind maart zijn er WK-kwalificatiewedstrijden. Ik ben benieuwd. Misschien zit ik er dan wel bij".