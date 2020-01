Burgemeester Hengelo staat tijdens nieuwjaarsreceptie stil bij vermoorde Chantal

Het was een avond met twee gezichten. Aan het begin van z'n toespraak stond Schelberg stil bij de onlangs doodgestoken Chantal de Vries. "Afschuwelijk voor de nabestaanden. Ik ben gisteren bij de familie geweest en zij organiseren zondag een stille tocht om samen gevoelens van verdriet, verbijstering en woede te delen."

'Veiliger'

De 27-jarige Almelose werd van het leven beroofd nadat ze op kerstmiddag in de keuken had gewerkt bij Grand-Café de Twee Wezen. En dat terwijl cijfers volgens Schelberg aantonen dat Hengelo het afgelopen jaar juist veiliger is geworden. "We voelden de laatste weken niet wat de harde cijfers op papier beweren."

Stadhuis

De burgervader van Hengelo had ook goed nieuws en sprak honderden gasten voor het eerst toe in het nieuw gerenoveerde stadhuis. "Terwijl we nog aan het klussen en verhuizen zijn wilden we u toch nu al graag hier ontvangen. Vanaf drie februari kunt u bij ons terecht. Eindelijk weer in het centrum van de stad waar we horen."

Gemeentewapen

Enige tijd later onthulde Schelberg de nieuwe huisstijl dat het dertig jaar oude geel/blauwe logo gaat vervangen. "Met dit krachtige en gestileerde gemeentewapen, omringd door de huidige tijd, gaat de gemeente zich de komende jaren profileren in een nieuwe en warme huisstijl."