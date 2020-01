Veerkrachtig Landstede verliest na verlenging van Egis Körmend in Europe Cup

Landstede Hammers moet nog altijd wachten op de eerste punten in de achtste finales van de FIBA Europe Cup. In Zwolle ging ook het derde groepsduel verloren. Het Hongaarse Egis Körmend was na een zenuwslopende wedstrijd uiteindelijk te sterk in de verlenging: 90-94.

De ploeg van coach Herman van den Belt kende een uiterst beroerde start en keek al gauw tegen een achterstand van twaalf punten (5-17) aan. In het eerste kwart had de landskampioen helemaal niets te vertellen en mocht het van geluk spreken dat de schade beperkt bleef: 14-25. Daarna kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en knokte het zich zelfs terug tot 35-38.

Bij het ingaan van het derde kwart was de marge echter weer zeven, in Hongaars voordeel: 35-42. Landstede wist echter steeds beter om te gaan met het fysieke spel van Egis Körmend en kwam in het vierde kwart zelfs tweemaal op voorsprong, 68-67 en 77-76. Het was echter niet genoeg voor de zege. Na kwart vier stond het 78-78, waardoor er overtime nodig was. In de verlenging trokken de bezoekers uiteindelijk aan het langste eind: 90-94.

Over twee weken, op woensdag 22 januari, komt Landstede Hammers wederom in actie in Europa. Dan speelt het de return tegen koploper Kyiv Basket, dat in de provinciehoofdstad nog een maatje te groot was. In Zwolle werd het toen 68-77.