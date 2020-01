Inbreker bij groentewinkel in Enschede sloopt veel, maar gaat zonder buit weg

De inbreker die eind november een ravage aanrichtte bij een groentewinkel in winkelcentrum Boswinkel in Enschede, is er zonder buit vandoor gegaan. Op beelden die de politie heeft vrijgegeven, lijkt hij de weegschaal op de balie aan te zien voor de kassa.

Op de beelden, die op vrijdag 29 november zijn gemaakt, is te zien dat de man eerst een ruit kapot slaat en daarna naar binnen rent. Daar trekt hij een scherm waar een weegschaal aan vastzit van de toonbank. Hij lijkt zich in het donker geen raad te weten en smijt de dure weegschaal daarna op de grond. In de winkel staat de kassalade open, maar daar zit niets in.

Inbraak kapperszaak

De inbreker maakt zich dan snel uit de voeten. In de winkel laat hij een puinhoop achter. Hij vertrekt op een fiets met fietstassen. Dezelfde nacht is in de buurt op soortgelijke wijze ingebroken in een kapperszaak.

Herken je de inbreker of heb je in de nacht van 29 november iets gezien? Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer), stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook of gebruik het tipformulier. Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.