Omstanders zetten zakkenrollers in Ommen op de foto

De 74-jarige vrouw doet op woensdag 4 december boodschappen in het centrum van Ommen. In de winkel staan twee vrouwen dichtbij haar. Zodra de 74-jarige vrouw bij haar huis is duiken de vrouwen ineens op. Ze vragen half in het Engels en een beetje in gebrekkig Nederlands of de vrouw weet waar een apotheek is. De vrouw uit Ommen heeft dan ineens in de gaten dat haar bankpas niet meer in haar jaszak zit.

Omstanders

Een omstander vertrouwt het niet als hij de twee vrouwen bij de oudere vrouw ziet staan. Hij vraagt wat er aan de hand is waarop de 74-jarige vrouw vertelt dat één van de vrouwen haar bankpas heeft gepakt en in haar zak heeft gestopt. De twee vrouwen worden dan boos, pakken de net gekochte plantjes van de vrouw uit Ommen uit de bak van haar rollator en smijten die op straat. Daarbij wordt razendsnel de bankpas van de vrouw teruggegooid in de bak van haar rollator.

Tekst gaat verder onder de video

Een andere buurtbewoner merkt ook dat er wat aan de hand is en pakt meteen zijn telefoon. Daarmee lukt het enkele foto's van de vrouwen te maken, voordat ze zich uit de voeten maken.

Tips?

Herken je de vrouwen? Heb je ze eerder gezien? Geef je tips door.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Ommen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000