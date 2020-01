VIDEO: Wildwest in Enschede, inzittenden Opel Corsa scheuren door woonwijk en schieten op auto

Twee auto's die met hoge snelheid door de woonwijk rijden en omstanders die moeten wegduiken omdat vanuit één van de auto's wordt geschoten. De politie heeft beelden vrijgegeven van een schietpartij in de wijk Twekkerlerveld in Enschede en wil in contact komen met fietsers, wandelaars en automobilisten die getuige zijn geweest.

Op woensdag 27 november is aan de Weegschaalstraat vanuit een Opel Corsa geschoten op een witte Volkswagen Touareg. De politie treft de Volkswagen later aan met een kogelinslag aan de achterkant van de auto, een kogel in de band en ook aan de Weegschaalstraat wordt munitie gevonden.

Kort voor de schietpartij krijgen de inzittenden van de Volkswagen het aan de stok met inzittenden van een zilvergrijze Seat Leon. Aan de Rigtersbleek-Zandvoort wordt daarbij een spiegel van de Volkswagen getrapt. Uiteindelijk vertrekken beide voertuigen iets voor vier uur die middag.

Opel Corsa

Enkele minuten later zit niet de Seat Leon maar een grijze Opel Corsa achter de witte Volkswagen aan. Beide auto's rijden met hoge snelheid door de wijk Twekkelerveld. Vanuit de Corsa wordt geschoten op de Volkswagen. De inzittenden van de Volkswagen kunnen ontkomen en raken niet gewond.

De politie treft niet veel later de auto's aan die betrokken zijn bij de schietpartij. "We hebben toen meteen auto's in beslag genomen en ook meerdere personen aangehouden", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Het gaat om een 23-jarige man uit Enschede en een 24-jarige man uit Zwijndrecht. Maar om de zaak helemaal rond te krijgen zijn we nog op zoek naar een aantal getuigen."

"Vrouw moest wegduiken"

"Op beelden is te zien dat op het moment dat de Seat en de Volkswagen aan de Rigtersbleek-Zandvoort staan er mensen lopen en fietsen", vervolgt Westerhoff. "Wij willen heel graag met die mensen in contact komen. Een getuige heeft verklaard dar aan de overkant van de GJ van Heekstraat een vrouw moest wegduiken. Mogelijk deed ze dit vanwege de knal van het schieten. Ook die vrouw willen we graag spreken. Op de beelden van de Weegschaalstraat zien we een man op een fiets die getuige kan zijn. We hopen dat deze man ons ook wil bellen."

Tips?

Ben je getuige geweest van de schietpartij?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000