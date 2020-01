Vandaag 17.30 uur Misdaden Onder de Loep

Een diefstal in Deventer en Raalte, een schietpartij in Enschede en Zwolle, een inbraak in een groentewinkel in Enschede, diefstal iPhone in Kampen, diefstal PS4 in Zwolle, zakkenrollen in Ommen, bedreiging en beroving in Hengelo en beroving pizzabezorger in Enschede. Misdaden in Overijssel Onder de Loep.

Deventer/Raalte – Diefstal van diverse goederen

Bij een tuincentrum in Deventer stelen twee mannen diverse artikelen. Eén van die mannen, een 32-jarige man uit Apeldoorn is inmiddels door ons aangehouden. Van de andere man zoeken wij nog de identiteit. Beide mannen waren op vrijdag 15 november 2019 bij het tuincentrum en namen daar o.a. een bladblazer mee zonder te betalen. Ook in Raalte sloegen de mannen toe. Dit was op 3 december 2019. Toen werden o.a. vier kunstkerstbomen meegenomen. De man die we zoeken is ongeveer 190 cm lang, heeft kort onverzorgd haar en een slecht gebit. Wie kent deze man?

Enschede - Getuigen van schietincident gezocht

Op woensdagmiddag 27 november om ongeveer 15.50 uur rijdt een tweetal auto’s op elkaar in aan de Rigtersbleek-Zandvoort. Vervolgens wordt op een van de auto’s geschoten. In één van de auto’s treft de politie een inslagschot aan. In de omgeving van het incident treft de politie twee personen en meerdere auto’s aan. In een van de auto’s vindt de politie een vuurwapen. Twee personen worden aangehouden. Wie heeft iets van het schietincident in de omgeving van het winkelcentrum Twekkelerveld gezien? Of beschik je over foto- en/of filmbeelden?

Enschede – Inbraak groentewinkel, veel schade maar geen buit

Vrijdag 29 november wordt er ingebroken bij een groentewinkel aan de Burg. van Veenlaan in Enschede. Een onbekende man komt daar omstreeks 03.50 uur binnen door een ruit te forceren. De man vertrekt zonder buit weer op zijn fiets. Ook wordt die nacht ingebroken bij een kapsalon aan de Haaksbergerstraat in Enschede. Daar word een kassa gestolen. Wij onderzoeken of deze zaken met elkaar verband houden. Wie kent de man op de beelden?

Kampen – Diefstal Iphone

Vrijdag 30 november wordt bij een telecomwinkel in Kampen een Iphone gestolen. Twee mannen komen rond 17.00 uur de winkel binnen. Eén van de mannen gaat zodanig staan dat de verkopers geen zicht meer hebben op de andere man, die de vitrine opent. Ook worden de verkopers afgeleid. Later ontdekken ze dat de dure telefoon gestolen is. Ken jij de mannen op de beelden? Laat het ons weten! 2019534426

Zwolle – Diefstal PS4

Woensdag 4 december komen twee mannen binnen bij een supermarkt aan de Forelkolk in Zwolle. Beide mannen nemen o.a. een PS4 en JBL boxjes mee zonder deze af te rekenen. Wie kent deze mannen en/of weet waar ze verblijven?

Ommen – Zakkenrollen voorkomen dankzij alerte getuigen

Woensdag 4 december is een 74-jarige vrouw uit Ommen aan het winkelen bij onder andere de Blokker in Ommen. Als ze van de Blokker naar huis loopt wordt ze aangesproken door twee vrouwen. Eén van de vrouwen haalt de pinpas van de vrouw uit haar jaszak. Een alerte getuige zag dat er iets aan de hand was en greep in. De vrouwen gooien nog een paar planten op de grond en de bankpas wordt daar weer aangetroffen. De getuige maakte een aantal foto’s van de vrouwen. Wie kent of herkent de vrouwen? Misschien zijn meer mensen die dag in Ommen aangesproken door dit tweetal. Tips zijn welkom!

Hengelo (OV) – Vrouw bestolen en bedreigd

Op vrijdag 27 december rond 21.30 uur wordt aan de Leeuwerikstraat een vrouw beroofd van haar tas. Onder dreiging van een mes staat ze haar tas af aan een onbekende man. Wij zijn op zoek naar deze man. Signalement:

* ongeveer 165 cm lang

* mogelijk van buitenlandse afkomst

* zwart gekleed

* de man droeg een muts en gezichtsbedekking

Heb je die vrijdagavond iets verdachts gezien in de omgeving van de Leeuwerikstraat? Of (her)ken je de verdachte? Tips zijn welkom!

Zwolle - Wie schoot op oudejaarsavond een 52-jarige Zwollenaar dood?

Dinsdagavond 31 december werd rond 21.40 uur op de Buitengasthuisstraat in Zwolle een zwaargewonde man gevonden. De 52-jarige man is vermoedelijk rond 20.15 uur neergeschoten en daarna overleden aan zijn verwondingen. Opsporing Verzocht en Onder de Loep besteden deze week aandacht aan deze zaak.

Het onderzoek is in volle gang en het rechercheteam heeft nog veel vragen:

· Wie heeft op de Buitengasthuisstraat of in de omgeving iets gehoord of gezien rond 20.15 uur?

· Wie heeft iets gehoord of gezien op de Buitengasthuisstraat voordat de man rond 21.40 uur is aangetroffen?

· Heeft iemand een persoon of personen weg zien rennen, rijden of fietsen tussen 20.15 uur en 21.40 uur?

· Heeft iemand informatie over een mogelijke aanleiding voor het incident op de Buitengasthuisstraat?

Iedereen die informatie heeft over dit incident of antwoord kan geven op bovenstaande vragen, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie in Zwolle. Dat kan via het tipformulier of 0900-8844. Contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen kan ook, het team is bereikbaar op 06-14937510. Alle informatie kan bruikbaar zijn voor het onderzoek!

Enschede – Pizzabezorger beroofd

Op donderdag 2 januari wordt even voor 23.00 uur op de Zeggeltlaan een pizzabezorger beroofd. Dit gebeurt ter hoogte van de school. Onder dreiging van een mes dwingen twee mannen het slachtoffer zijn portemonnee af te staan. Daarna gaan de twee mannen er op de scooter van de bezorger vandoor. De scooter wordt even verderop op de Zeggeltlaan teruggevonden. Het signalement van de daders luidt als volgt:

Dader 1:

Donker getinte man

Leeftijd circa 25/30 jaar

Lengte: 175 à 180 cm

Baardje van twee dagen

Kleding: jas met capuchon donker gekleurd en skinny broek

Een col/ sjaal voor zijn mond

Sprak eerst Nederlands, daarna Engels

Dader 2:

Blanke man

lengte: 175-180 cm

baardje van twee dagen

donkere jas met capuchon

had een col/ sjaal om zijn mond

sprak eerst Nederlands, daarna Engels

Heb je die donderdagavond iets verdachts gezien in de omgeving van de Leeuwerikstraat? Of (her)ken je de verdachten? Tips zijn welkom!

Helpt u ons mee? Het programma Onder de Loep kunt u om 17.30 uur zien. Daarna wordt het gedurende de avond ieder uur herhaald. Uiteraard kunt u het online terugkijken en ook zondagavond kunt u de herhaling op RTV Oost zien.