Huizenprijzen in heel Overijssel opnieuw gestegen

De huizenprijzen in Overijssel zijn in het vierde kwartaal van 2019 opnieuw gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. In de provincie stegen de prijzen in de Kop van Overijssel met ruim 11 procent het hardst. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

De prijzen stijgen door de grote vraag en het beperkte aanbod. Als gevolg van de stikstof- en pfas-problematiek lag de bouw van nieuwe woningen bovendien enige tijd stil. NVM-voorzitter Onno Hoes: "Overal lees ik over de wooncrisis, maar ik durf inmiddels wel te spreken over woningnood."

In onze provincie stegen de prijzen het minst hard in de omgeving van Hengelo en Enschede, maar ook daar zijn huizen gemiddeld 4,9 procent duurder dan een jaar geleden.



Verkochte huizen

Het aantal verkochte huizen in onze provincie verschilt zeer sterk per regio. Zo zijn in Zwolle en omgeving in het vierde kwartaal van 2019 maar liefst 8,8 procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2018. In de kop van Overijssel daalde het aantal transacties juist met bijna 11 procent.

De koopwoningmarkt zal in het komende jaar voor steeds minder mensen toegankelijk zijn, zo verwacht Hoes. "Nu zien we al dat koopstarters steeds verder in de knel komen. Niet alleen is het aanbod voor de groep kopers met ongeveer anderhalf keer een modaal inkomen heel beperkt, maar voor hen is de drempel voor een financiering ook heel hoog."

Kijk hieronder hoe het in jouw regio zit.