Neergeschoten advocaat Schol blijft actief in het vak

Dat hij is neergeschoten, wil niet zeggen dat de Enschedese advocaat Philippe Schol zijn vak vaarwel zegt. Schol blijkt zijn werk als curator namelijk intussen weer te hebben opgepakt. Opmerkelijk: de curator heeft recent een nieuw faillissementsverslag ingeleverd tegen uitgerekend de sportschool, waarvan de naam in verband werd gebracht met de aanslag.

Blijkbaar heeft het slachtoffer zich door de aanslag niet laten afschrikken. Philippe Schol werd in november in de Duitse grensplaats Gronau vanuit een rijdende auto onder vuur genomen toen hij in de buurt van zijn woonhuis zijn hond uitliet. Het slachtoffer werd daarbij in zijn been geraakt.

Meerder scenario's

Meteen na de aanslag werd een verband gelegd met het bankroet van een sportschool met meerdere vestigingen in Twente. Later werd dit door de politie ontkracht en werd gemeld dat in het rechercheonderzoek alle opties nog worden opengehouden.

Aansprakelijk gesteld

Uitgerekend een van de eerste zaken die het slachtoffer als curator nu weer heeft opgepikt, is het faillissement rond de sportschool. Schol had in een eerder stadium de directeur van deze sportschool privé aansprakelijk gesteld in deze zaak. In zijn nieuwste faillissementsverslag meldt de curator dat de directeur "zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld."

Strafbare feiten

Schol, die verder niet met de media wil praten, heeft aangifte tegen de directeur gedaan wegens bedrieglijke bankbreuk. De sportschool heeft bijna 2,5 miljoen aan schulden bij twee verschillende banken. De curator onderzoekt nog of er sprake is van andere strafbare feiten.

De daders van de aanslag zijn nog steeds voortvluchtig. Hoewel de nogal in het oog springende zilvergrijze Volkswagen Polo waarin ze reden meteen na de aanslag door beveiligingscamera's was gefilmd, ontbreekt van de auto nog ieder spoor.