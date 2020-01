Duurzaam wonen in een zeecontainer en zelf zeep maken

We kijken steeds meer naar andere manieren van wonen. Het liefst duurzame woningen, waarbij je niet elke cent opzij hoeft te leggen voor je hypotheek. In de eerste aflevering van 'Het Groene Oosten' in dit nieuwe jaar onderzoekt André van der Zee of woningen gemaakt van zeecontainers hieraan voldoen.

Volgens het bedrijf uit Ommen dat de zeecontainerwoningen maakt is dat zeker het geval en zijn de kosten zo’n 60 procent lager dan bij een traditionele woning.





De provincie Overijssel streeft er naar om in 2025 alle schoolpleinen te vergroenen. Een groene leefomgeving is namelijk belangrijk voor de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. De leerlingen van de Immanuelschool in Steenwijkerwold laten vol enthousiasme zien hoe leuk een groen schoolplein is. En vooral ook hoe makkelijk dit te realiseren is. De provincie biedt subsidiemogelijkheden als extra impuls om als school hiermee aan de slag te gaan.

En tot slot laat Groene Vlogger (en tevens wethouder van Zwolle) Ed Anker je zien hoe je zelf zeep maakt van 100% natuurlijke materialen. Gezond voor je lichaam en het bespaart plastic flacons.

Het Groene Oosten is onder meer te zien op dinsdag om 17.40 uur. Op zaterdag herhalen we het programma op tv. Aanstaande zaterdag 11 januari 18.47 uur is deze aflevering te zien. https://www.rtvoost.nl/tv/programma/780/Het-Groene-Oosten

Uiteraard kunt u het ook online kijken!