Familie maakt zich op voor stille tocht doodgestoken Chantal: 'Waarom deze lieve meid?'

Want inmiddels is al wel duidelijk geworden dat er geen rechtstreekse link bestaat tussen de verdachte en het slachtoffer, zoals RTV Oost begin deze week al meldde.

Een familielid benadrukte dit in de loop van de week nog eens: "Die twee kenden elkaar ab-so-luut niet. Het lijkt erop dat Chantal op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was."

De 27-jarige Chantal, afkomstig uit Almelo, werkte de avond voor kerst in grand-café De Twee Wezen. Zoals veel mensen in de horeca had ook zij haar auto wat verderop geparkeerd. Op weg daar naartoe is ze rond 02.00 uur in de straat Hampshire haar belager tegen het lijf gelopen. Wat er vervolgens tussen de twee is gebeurd, blijft gissen.

Op de vuist

Een man, die zich regelmatig in deze buurt ophoudt, kwam in actie toen hij zag hoe Chantal - pal naast haar auto - werd aangevallen. Hij probeerde meteen Chantals aanvaller, die op dat moment bovenop haar zat, van haar af te sleuren, zo weet een buurtbewoner te vertellen. Beide mannen raakten daarop slaags.

Dat ging met zoveel kabaal gepaard dat buurtbewoners naar buiten renden. Daarop ging Chantals aanvaller er vandoor. De man, die Chantal probeerde te ontzetten, raakte gewond aan zijn hoofd. Forensisch experts hebben onderzocht of er DNA-sporen van de aanvaller op zijn kleding of lichaam waren terug te vinden.

Forensisch experts aan het werk op de plek waar Chantal de Vries kerstnacht werd doodgestoken (Foto: News United/Jack Huygens)

Ooggetuige

Een ooggetuige, die op de vechtpartij van de twee mannen af kwam, verklaarde deze week tegenover RTV Oost dat Chantal even verderop lag en dat meteen al duidelijk was dat er geen redding meer mogelijk was voor haar. "Dat beeld van dat meisje, al dat bloed: ik krijg het maar niet uit mijn hoofd."

Aangehouden

Amper een half uurtje later al werd een 27-jarige Hengeloër aangehouden. Slechts gekleed in een wit t-shirt. De verdachte werkte mee tijdens de rechercheverhoren, maar heeft ook laten weten dat hij zich niet alles meer kan herinneren wat er die avond is gebeurd.

Hij was die avond thuisgebleven, maar is laat op de avond nog even de stad ingelopen. Vast staat dat hij rond 0.38 uur 'incheckte' bij de bar De Nul, zo vermeldt zijn eigen Facebookpagina, dichtbij de plek waar Chantal van het leven werd beroofd.

Zonderling figuur

In de loop van de afgelopen week werd meer bekend over de achtergronden van de verdachte. De man leidt een teruggetrokken leven. Tot aan zijn arrestatie woonde hij weliswaar zelfstandig, maar dat kon alleen als hij daarbij professionele begeleiding kreeg. Contacten met hem leggen, is lastig. Ook kan hij nogal opvliegend reageren, zo vertellen bekenden. Hij liet zich regelmatig als oproepkracht inhuren voor het plaatsen van schuttingen, maar ook zijn naaste collega's zeggen hem niet of nauwelijks te kennen.

Advocaat John Keupink laat weten dat zijn cliënt zich "bepaalde zaken" van die avond niet kan herinneren. "Hij doet zijn best om mee te werken aan het politieonderzoek. Zo goed en zo kwaad als dat gaat." Wat de man zich wel of niet herinnert, wil de raadsman niet specifiek op ingaan. "Omdat het onderzoek nog in volle gang is."

Aangezien de politie vorige week nog volop speurde naar de bordeauxrode trui en mogelijk ook het steekwapen, lijkt de man zich dat niet te kunnen herinneren. "Dat leid ik daar inderdaad ook uit af", aldus advocaat Keupink. "Ik heb sterk de indruk dat, wat hij zich herinnert, hij ook tijdens de verhoren vertelt."

Juist omdat de verdachte zegt zich niet alles meer te kunnen herinneren van die voor Chantal fatale nacht, werkt het rechercheteam op volle kracht om maar zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen. Waaronder de spoorloze trui en het steekwapen. Na een eerste zoekactie waarbij onder meer met een drone vanuit de lucht de omgeving werd afgespeurd, werd eind deze week opnieuw een uitgebreide speurtocht gehouden, maar ook dat leverde niets op.

Er werd met een drone gespeurd naar onder meer de vermiste rode trui die de verdachte droeg (Foto: News United/Jack Huygens)

Opvallende groet

Het rechercheteam maakte eind deze week nog wel een opvallend detail bekend. De verdachte heeft kort na de moord iemand gegroet. Op videobeelden van beveiligingscamera's in de buurt is te zien hoe de verdachte loopt te bellen, terwijl hij iemand groet: mogelijk een bekende. Onduidelijk is hoe de gemoedstoestand van de verdachte op dat moment was, maar de politie is nu vanzelfsprekend dringend op zoek naar de persoon die hij groette.

Harde klap

De dood van Chantal kwam keihard aan. De jonge vrouw stond als medewerkster in de horeca volop in het leven. Vandaar dat er in de dagen na het misdrijf een indrukwekkend bloemenmonument voor haar verrees, op de plek waar ze werd omgebracht.

Het bloemenmonument voor de doodgestoken Chantal de Vries (Foto: News United / Jack Huygens)

Stille tocht

Het is op deze plek waar de stille tocht van vanavond eindigt. Nabestaanden en sympathisanten verzamelen zich vanavond rond 19.00 uur bij het Prins Bernhardplantsoen, waarna de route naar de Hampshire voert. Deelnemers zijn opgeroepen om spullen mee te nemen waar Chantal zo dol op was: kaarsjes, gerbera's, de kleur roze en tijgerprintjes.

Intussen hopen familie en vrienden van Chantal dat er op termijn antwoord komt op die zo prangende vraag: waarom? Een familielid: "Zeker als je dan hoort dat de verdachte zich niet alles zegt te kunnen herinneren. Ooit hopen we aan de weet te komen wat er nou precies is gebeurd. En vooral: waarom deze lieve meid?"