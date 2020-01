Flory uit Enschede maakt regiedebuut met online docuserie 'Het Sociale Masker'

Anderhalf jaar lang wordt Flory begeleid als filmmaakster. Ze krijgt trainingen in filmen, monteren, interviewen, noem het maar op. Als eindopdracht moet Flory een eigen productie neerzetten: Het Sociale Masker.

Flory wordt begeleid door Masja de Roy, die zelf een professioneel filmmaker is. "Ik mag namens de provincie Overijssel af en toe jongeren begeleiden die zich in de culturele sector en in Overijssel willen vestigen", vertelt De Roy. "In de productie van 'Het Sociale Masker' ben ik haar producent en is zij mijn regisseur", aldus de Roy.

'Het perfecte plaatje'

"Ik vind het belangrijk dat mensen hun verhalen delen en met elkaar communiceren", legt Flory uit. Want volgens deze jonge filmmaakster gebeurt dat te weinig. Ze vindt dat de hedendaagse online content te imagogericht is. "Je ziet op sociale media dat iedereen het perfecte plaatje wil weergeven, maar dat is niet echt", zegt Flory.

Flory heeft zelf met een depressie geworsteld en zag sociale media als een vloek. Ze vergeleek zichzelf met het zogenaamde 'perfecte plaatje'. "Dat is niet goed voor iemands herstel", beaamt Flory. Ze wil de tegenhanger hiervan zijn en online ook een realistisch beeld weergeven. Zo hoopt ze een taboe te doorbreken.

Het sociale masker afzetten

Flory wil mensen met elkaar verbinden, maar dan ook letterlijk. De personen die je volgt in de serie zijn allemaal actief op een bepaalde manier op sociale media, na de aflevering kan je dus direct met ze in contact komen. Ze lopen één week achter met filmen van de aflevering.

"Ik hoop dat ik mensen er toe kan zetten om met elkaar in gesprek te gaan", vertelt Flory hoopvol. "Als mensen één op één een gesprek hebben, kunnen ze niet meer doen alsof en zetten ze het sociale masker af."

Samenwerking met Dimence groep

De documentaire wordt gemaakt in samenwerking met geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instelling Dimence groep. Ze leveren onder meer de online kanalen aan Flory waar de serie te zien is. "Maar deze samenwerking en de serie zijn ook een manier voor de Dimence groep om te laten zien hoe breed de GGZ is", legt Rita Kamphuis van GGZ uit.

Dimence groep voelt ook dat deze onderwerpen moeilijk bespreekbaar zijn bij jongeren. De groep wil graag deze doelgroep bereiken, omdat het een groeiende groep is die een beroep doet op de GGZ. "Beeld is zo belangrijk om een verhaal te vertellen en om deze jongeren te bereiken. Verhalen laten zien dat iedereen dit kan overkomen. Echt iedereen kan psychische problemen krijgen", benadrukt Kamphuis.

Nog maar één obstakel

In totaal staan tien afleveringen op de planning waarin zes hoofdpersonen worden gevolgd. Ze zitten middenin het maakproces en de eerste aflevering is nu al te zien. Toch is er nog één obstakel om te overwinnen. "Ik zoek nog drie personen met psychische gezondheidsklachten die ik mag volgen in het dagelijkse leven", vertelt Flory.

Wil jij ook je sociale masker afzetten en zie je sociale media als hulpmiddel of vloek? Dan is Flory opzoek naar jou.

