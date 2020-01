Muziekestafette maakt Heino trots en blij na winnen Raalter Goudhaentje

Met 55 optredens, duizend muzikanten en vierduizend bezoekers is de Open Muziekestafette in Heino beloond met het Raalter Goudhaentje 2019. Een jaarlijkse prijs voor een bijzonder maatschappelijk initiatief in de gemeente Raalte.

"De Muziekestafette verbindt, brengt vreugde en zet Heino op de kaart", aldus burgemeester Dadema van Raalte, die het jury-oordeel naar buiten bracht.

Veel koren

Het evenement werd in 2019 voor de negende keer gehouden in het hart van het dorp Heino. Twee dagen lang, op een vrijdag en zaterdag in oktober, vormt de Nicolaaskerk het muzikale centrum van een marathonvoorstelling die mensen van heinde en verre naar Heino trekt. Vooral veel koren geven acte de présence, maar ook orkesten en solisten verzorgen optredens.

"Geweldig dat we deze onderscheiding nu hebben gekregen. Daar zijn we erg trots op", vertelt bestuurslid Flip Jonkman van de Muziekestafette. Voorzitter Huub Schultz vult aan: "Het is een prachtig evenement om te organiseren en we trekken veel bezoekers, daar doen we het voor."

Jubileum

De Open Muziekestafette wordt in 2020 voor de tiende keer gehouden, een jubileumeditie. "Daarvoor gaan we het prijzengeld van duizend euro ook gebruiken", zegt Flip Jonkman. "We gaan proberen de donderdag er bij te betrekken."