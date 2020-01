Advocaat verdachte doodsteken Chantal: 'Mijn cliënt vertelt wat hij zich herinnert'

Aangezien de politie vandaag opnieuw een uitgebreide zoekactie in de Hengelose binnenstad heeft gehouden naar de bordeauxrode trui van de verdachte en het vermeende steekwapen, kan de man zich blijkbaar niet herinneren wat hij daarmee heeft gedaan. "Dat leid ik daar ook uit af", aldus raadsman Keupink. Hetzelfde geldt voor de telefoon van de man. "Daar kan ik verder niets over zeggen."

De verdachte is intussen meerdere keren door de recherche verhoord. Advocaat Keupink wil niet specifiek ingaan op de verklaringen die zijn cliënt heeft afgelegd. "Daarvoor is het allemaal nog veel te pril. Het politieonderzoek is immers nog in volle gang. Ik vind het daarom niet mijn taak daar iets over te zeggen. Maar wat mijn cliënt betreft: hij doet zijn best mee te werken aan het onderzoek. Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Ik heb echt de indruk dat, wat hij weet, hij ook daadwerkelijk vertelt."

Verwarde indruk

Het voorarrest van de man is intussen met negentig dagen verlengd. Eerder al meldde RTV Oost dat de verdachte die avond een uiterst verwarde indruk maakte en dat hij een zonderling en teruggetrokken bestaan zou leiden. Hij woont weliswaar zelfstandig, maar dat kan alleen als hij professionele begeleiding krijgt.

"Mijn cliënt wordt door de politie omschreven als een kwetsbaar persoon. Hij staat in contact met een rechercheur, die speciaal is opgeleid in de omgang met deze personen. Mijn cliënt zal de komende tijd worden onderzocht door gedragsdeskundigen. Want reken maar dat ze graag willen weten wat zich die avond in zijn hoofd heeft afgespeeld. Wat hier is gebeurd, is in de eerste plaats een verschrikkelijk feit."

Veel vragen

Intussen kampt de politie met tal van vragen. Waar is de trui van de verdachte gebleven? Wie heeft de verdachte begroet vlak na de moord? En wie was er tussen 00.30 en 01.30 uur bij bar De Nul? Het zijn allemaal vragen rondom de moord op Chantal de Vries uit Almelo waar de politie nog geen antwoord op heeft.

Het onderzoek naar de dood van de Almelose is nog in volle gang. Vanmiddag zochten tien agenten in Hengelo specifiek naar de rode trui van de verdachte. Vooralsnog zonder resultaat. Chantal werd in de nacht van 24 op 25 december neergestoken nadat zij had gewerkt bij een café in het centrum van Hengelo. Er is vrijwel zeker geen rechtstreekse link tussen het slachtoffer en de aangehouden verdachte.

Bar De Nul

De recherche wil niet alleen weten waar de trui van de verdachte is gebleven, ze wil ook graag in contact komen met personen die in de nacht van de dood van de vrouw aanwezig waren bij bar De Nul aan de Beekstraat in Hengelo. Tussen 00.30 en 01.30 uur zou de verdachte daar aanwezig zijn geweest.

Ten slotte heeft de verdachte vlak na de moord een telefoongesprek gevoerd in de buurt van de Weideweg. Dat gebeurde na het misdrijf. Op videobeelden van beveiligingscamera's in de buurt is namelijk te zien hoe de man, gekleed in wit t-shirt, belt en vervolgens iemand groet. De politie is op zoek naar deze persoon.