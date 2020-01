Grootste schip ooit gebouwd door Royal Huisman in Vollenhove gaat het water op

Vier jaar lang is er hard aan het bijzondere schip gewerkt en nu gaat ze de wijde wereld in. Woordvoerder Jurjen van 't Verlaat is trots, maar ook een beetje weemoedig: "Het is toch een bijzonder moment."

"Meer dan 300 mensen zijn hier jaren mee bezig geweest en dan moet je afscheid nemen. Maar het is natuurlijk heel mooi dat het weer allemaal is gelukt hier."

Goede klant

Een zakenman uit Taiwan heeft het schip besteld. Vijf jaar geleden liet hij bij Huisman ook al een jacht bouwen, van 'maar' 43 meter. Een goede klant dus voor Huisman, lacht Van 't Verlaat: "De eigenaar is een gepassioneerd zeiler. Dat hij er twee zo kort achter elkaar bestelt is wel bijzonder, maar je hoort ons niet klagen."

De prijs die hij betaalt voor dit schip is strikt geheim, maar het zijn in elk geval tientallen miljoenen euro's. De Sea Eagle II is een driemaster, die is gebouwd om met volle snelheid over de oceanen te kunnen zeilen. De romp is van aluminium, en de masten en gieken zijn van lichte koolstofcomposieten.

Teveel diepgang

Vollenhove ligt niet aan diep water. Dat maakt het elke keer weer een uitdaging om schepen die bij Royal Huisman zijn gebouwd bij de klant te krijgen. De Sea Eagle II heeft ruim 5 meter diepgang, veel te diep voor de Overijsselse wateren.

Het schip is daarom op enorme pontons of bokken gezet en wordt door Hebo Maritiem naar Amsterdam gesleept. Daar worden de masten erop gezet en kan de Sea Eagle II te water worden gelaten.

Grootste aluminium zeiljacht ter wereld vertrekt uit Vollenhove (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)