Zwolle test met bredere fietsenrekken op NS-station

Aan de achterkant van het station in Zwolle wordt een proef gedaan met brede fietsenrekken. Daarin kunnen brede fietsen met bijvoorbeeld kratten voorop of grote kinderzitjes geparkeerd worden.

In een normaal fietsenrek is de ruimte voor één fiets 37 centimeter. In de bredere rekken is 50 centimeter per fiets ruimte.

Steeds meer

Volgens Folkert Piersma van ProRail komen er steeds meer speciale fietsen in het straatbeeld. "Een paar jaar geleden kwam 5 procent van de reizigers met een speciale fiets naar de stalling. Tegenwoordig geldt dat voor 16 procent", zegt hij.

Piersma demonstreert bij een oude stalling wat er mis kan gaan. "Als ik 's morgens mijn gewone fiets in de bovenstalling zet en 's middags zet iemand zijn fiets met kinderzitje onder de mijne, dan krijg ik die dus niet meer weg. Dan zit dat kinderzitje in de weg."

Vooralsnog een proef

Bij de nieuwe stallingen is dat probleem uit de wereld. Het gaat vooralsnog om een proef. "We moeten eerst afwachten hoe erop gereageerd wordt. Of de mensen er daadwerkelijk gebruik van maken."