Schaatsers niet op teamsprint bij EK afstanden

De schaatsbond KNSB had er bij de internationale bond ISU op aangedrongen om enige ruimte in het programma te scheppen. Er zitten vrijdag slechts 40 minuten tussen de 1500 meter en de teamsprint van de mannen, waardoor de schaatsers nauwelijks kunnen herstellen. Aangezien de ISU het schema niet wil wijzigen, is in overleg met de betrokken sporters en coaches besloten de teamsprint niet te rijden.

Met pijn in het hart

"Dit is een beslissing die we met pijn in het hart nemen", zegt technisch directeur van de KNSB Remy de Wit. "Liefst zouden we voor ons eigen publiek strijden om het goud. Maar in deze omstandigheden kunnen we ons beste team, dat grote kans maakte op de Europese titel teamsprint, niet opstellen. Na rijp beraad hebben we besloten ons hele team terug te trekken."

Onder meer Thomas Krol zou in actie komen op de teamsprint. De schaatser uit Deventer trok gisteren al aan de bel over het krappe schema.