Rechter neemt vrijdag beslissing over begeleid wonen in Broekheurnerborch Enschede

Morgen wordt duidelijk of het begeleid wonen project in een woonzorgcentrum in Enschede-Zuid door kan gaan. Met die toezegging sloot de voorzieningenrechter in Zwolle vanmiddag de zaak tussen omwonenden en onder meer de gemeente Enschede. Er waren twaalf betrokken omwonenden in de zaal.

Het RIBW (Rijks Instituut Begeleid Wonen) wil in een gebouw de Broekheurnerborch 37 cliënten huisvesten. De bedoeling is dat die bewoners in zelfstandig terugkeren in de maatschappij, in deze begeleidde huisvesting doorlopen ze de stappen die eraan vooraf gaan.

Het gaat om 24 bewoners die 24 uur per dag begeleid nodig hebben en dertien die gericht begeleid worden.

Andere bewoners van het gebouw en omwonenden ervan vroegen de rechter om schorsing van de vergunning die het begeleid wonen mogelijk maakt. Zij vrezen dat de veiligheid en het leefklimaat in gevaar komen. Sommige omwonenden waren na afloop geëmotioneerd. Zij zeggen al overlast te ervaren door een afdeling van het Leger des Heils en Tactus, een centrum voor verslavingszorg verderop in de wijk.

De advocaat van Wooncoöperatie Domijn voerde aan dat juridisch gezien zelfs een kliniek mogelijk is in de Broekheurnerborch en dat dit project lang zo overlastgevend niet is. RIBW liet via zijn advocaat weten dat de angst van de omwonenden niet herkend wordt. Ook de gemeente Enschede liet de rechter weten dat er weinig reden is om aan te nemen dat dergelijke projecten meer overlast zullen gaan geven.

RIBW wil de 27 woonruimtes snel in gebruik nemen. Daarom doet de voorzieningenrechter morgen zijn uitspraak, de toelichting erop komt in de loop van volgende week.