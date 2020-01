Nieuwe radars voor luchtmacht onderweg vanuit Hengelo

Het eerste nieuwe radarstation werd vanmiddag in Hengelo aan boord van een schip gehesen. "Als de radar op locatie is aangekomen plaatsen we 'm op een toren en wordt de radar eind van dit jaar overgedragen aan de luchtmacht", zegt Bas van der Schaaf van Thales.

"De luchtmacht kan straks zien wat er zich in het Nederlandse luchtruim afspeelt en ver daarbuiten. Het bijzondere aan deze radar is dat deze heel ver kan kijken en ook heel precies is. Daarin is de radar bijzonder in zijn soort.