Staphorst neemt massaal afscheid van burgemeester Theo Segers

"Een mensenman". "Warm en betrokken". "Meer een burgervader dan een bestuurder". De Staphorsters die afscheid komen nemen van hun burgemeester zijn het erover eens, Theo Segers is toegankelijk en staat altijd dicht bij de mensen.

Lange wachtrij

Wie Segers nog even de hand wil schudden moet wel geduld hebben. De rij wachtenden loopt al gauw flink op. Maar dat heeft iedereen er graag voor over: "Hij was pas nog bij onze 65-jarige bruiloft", vertelt een dame in klederdracht, "zo'n aardige man, en helemaal niet uit de hoogte".

"Hij kwam me opzoeken toen ik in Zwolle in de Vogellanden zat. Nou, welke burgemeester doet zoiets?", vertelt een man in een scootmobiel, "en al staan we hier nog drie uur, ik wil hem heel graag bedanken."

Geheugen

De 21-jarige Anouk heeft een foto meegenomen van haar met de burgemeester. Ze kwam hem tegen op een bijeenkomst, en hij vond haar muts mooi: "Toen hebben we geruild, ik zijn pet en hij mijn muts, echt heel grappig. Ik ben wel benieuwd of hij me herkent zonder muts".

Anouk overhandigt de foto aan Theo Segers (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

En ja, het geheugen van Theo Segers is ijzersterk. Hij herkent Anouk direct, en weet ook waar hij haar had ontmoet, bij het toekomstige project voor begeleid wonen in Rouveen: "Een prachtig plan, ik hoop dat je er snel kunt wonen". En zo heeft Segers nog voor iedereen een laatste woord. Politieke problemen Staphorst heeft de afgelopen jaren te maken gehad met flinke bestuurlijke problemen. Financieel staat de gemeente er slecht voor, en in korte tijd stapten al een wethouder, de gemeentesecretaris, de griffier en een communicatiemedewerker op. Op het afscheidsfeestje wordt er niet gerept over problemen. Maar veel inwoners willen hierna toch wel een burgemeester die knopen kan doorhakken: "Segers is een aardige man, maar hier moet ook iemand met de vuist op tafel durven slaan", verwoordt een inwoner, "hij heeft niet echt zijn stempel erop gedrukt hier". "Lamme handen" Rond kwart voor elf schudden Segers en zijn vrouw de allerlaatste inwoners de hand. Meer dan 600 mensen zijn dan langs geweest. Dat moet wel pijn doen: "Ja, maar je voelt het niet", zegt Segers, "oprecht niet. Mijn hart zit vol genegenheid voor deze mensen, en dat is de boventoon". Staphorst neemt massaal afscheid van burgemeester Theo Segers (Foto: RTV Oost Jolande Verheij) Segers wordt burgemeester in de Zuid-Hollandse gemeenten Molenlanden. Daar woont hij in zijn geboortestreek, veel dichter bij zijn kinderen en kleinkinderen. Maandag begint Gerrit-Jan kok als waarnemend burgemeester in Staphorst.