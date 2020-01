Bericht van Mirjam Pol uit de Dakar Rally: prachtig landschap maar zo zwaar

"Zelfs de rijders in de trucks geven aan dat dit terrein wel heel erg zwaar moet zijn voor de motorrijders”, aldus Pol. “Natuurlijk is het landschap en het terrein prachtig en vernieuwend, maar voorlopig ben ik enkel bezig om stenen te ontwijken en de schade zoveel mogelijk te beperken. En dat is Dakar, ik weet het, de zwaarste rally ter wereld. Maar mijn lichaam is het daar nog niet zo mee eens."

"Gisteren was echt een dag dat het op kracht aankwam, fysiek werd er behoorlijk veel gevraagd van de deelnemers. Op deze ondergrond kon je geen lijn houden en moest ik continu corrigeren en springen. In de etappe zaten wel duinen, maar andere duinen dan de ervaren deelnemers tegen zijn gekomen Zuid-Amerika, waar vele jaren is geracet."

Ze zijn niet zo hoog, maar wel levensgevaarlijk. De achterkant van zo’n duin is ineens weer helemaal vlak en daar ging het bij mij ook even helemaal fout. Pol klapte vol op haar navigatie-apparatuur en haar Sentinel brak af. Daardoor ontving ze geen waarschuwingssignaal meer als er een snellere deelnemer haar in wilde halen.

Mirjam Pol in actie tijdens Dakar (Foto: FOTOP)