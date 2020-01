Broer Rasta gaat na Dream or Donate-affaire studenten coachen

De paniek was afgelopen zomer groot toen de donatie-website Dream or Donate ineens uit de lucht ging. Via deze website waren allerlei inzamelingsacties gehouden voor onder andere zieke mensen.

Naar verluidt 1,9 ton leek in rook opgegaan en tientallen gedupeerden deden aangifte van oplichting. Broer Rasta verklaarde dat zijn website was gehackt, maar tegelijk liet hij van meet af aan weten dat hij iedereen tot op de laatste cent zou terugbetalen.

Nieuwe start

Nu de Dream or Donate-affaire voorbij is, maakt Broer Rasta zich op voor een nieuwe start. Hij gaat beginnen met een coachingsbedrijf, waarbij hij plek heeft voor tien 'studenten'.



"Hierbij wil ik werken met mensen die al een bedrijf of project hebben en dat naar een hoger niveau willen tillen", schrijft Broer Rasta op Facebook. "Tientallen mensen hebben al contact met me opgenomen over allerlei projecten waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Of omdat ze iemand zoeken die met ze kan praten, ze begrijpt en ze op weg kan helpen."

Daarmee keert Broer Rasta terug naar het werk dat hij deed voordat hij begon met zijn donatiewebsite. Hij noemt het zelf 'high ticket coaching'. "Coachen van mensen over de hele wereld, van startende ondernemers tot CEO's van enkele van de grootste bedrijven ter wereld. Dat was het leukste werk wat ik tot nu toe gedaan heb."

Muziek

Daarnaast maakt Broer Rasta zich op voor een tweede carrière in de muziek. "Dat is waar ik van hou, maar ik wil geen commerciële muziek meer maken. Ik wil muziek maken die ik leuk vind om te zingen en zelf te maken, dus werkte ik samen met producenten van over de hele wereld om een Nederlands reggae-album te maken. De volgende stap is om een aantal optredens te organiseren en de muzikale bal weer aan het rollen te krijgen."

Bedreigingen

In zijn Facebookbericht blikt Broer Rasta verder uitgebreid terug op de turbulente afgelopen maanden. "Ik ben meerdere keren bedreigd. Mensen belden me tientallen keren per dag om te zeggen dat ze me zouden opsporen en me pijn zouden doen. Ik moest me verbergen, mijn baard scheren, me anders kleden, om de paar dagen ergens anders slapen, alles."

Broer Rasta: "De politie nam al mijn computers en telefoons in beslag. Elk uur van de dag maakte ik me zorgen dat iemand mij, mijn kinderen of andere mensen van wie ik hield zou proberen iets aan te doen. Helaas ben ik alles kwijtgeraakt wat ik had, maar ik ben dankbaar dat ik nog leef en dat niemand gewond raakte tijdens de afgelopen periode."