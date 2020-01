Kerstbomen in brand gestoken op voetbalveld in Enschede, kunstgras zwaar beschadigd

Voetbalvereniging Eilermark uit Enschede is al wekenlang het slachtoffer van vandalisme. Dieptepunt is de schade aan het in 2018 aangelegde kunstgrasveld, waar vandalen het nodig vonden om kerstbomen in brand te steken. Het veld is ernstig beschadigd en de club zit met de handen in het haar.

"Het lijkt er haast wel op dat het vreugdevuur van Scheveningen verplaatst is naar Eilermark", schetst voorzitter Eddy Bodde de situatie. "Al wekenlang is het hier iedere avond raak. Jongeren slepen kerstbomen overal vandaan en brengen ze 's avonds naar het sportpark. Daar gooien ze alles op een stapel en gaat de fik erin."

De schade aan het kunstgrasveld is ontstaan vlak voor of vlak na de jaarwisseling, vermoedt Bodde. "Op Nieuwjaarsdag hebben we het ontdekt. Het is verschrikkelijk treurig. We hebben er jaren over gedaan om met eigen middelen een kunstgrasveld aan te leggen. Dit is nu het tweede seizoen dat we er gebruik van kunnen maken."

Hekken

"We kozen er bewust voor ons sportpark open te stellen. Zodat niet alleen wij het veld kunnen gebruiken, maar ook de kinderen uit de buurt. En dan krijg je dit ervoor terug." De vereniging zag zich genoodzaakt hekken te plaatsen, maar daarmee zijn de vernielingen niet voorbij. Bodde: "Nu maken ze gewoon het hekwerk erbij kapot."

Behalve de vernielingen op het veld zijn de afgelopen weken dug-outs gesloopt en is schade aangericht op het parkeerterrein van het sportpark. Dat parkeerterrein is de plek waar het merendeel van de verzamelde kerstbomen in brand wordt gestoken. Bodde: "Het gaat om metershoge branden. Als de wind een keer verkeerd staat, kan zomaar ons clubgebouw, of dat van de tennisvereniging, in gevaar komen. En dan is de ramp niet te overzien."

Camera's

De vereniging heeft contact opgenomen met de politie, maar vond daar volgens Bodde onvoldoende gehoor. "De politie komt wel kijken, maar kan dan moeilijk één dader aanwijzen. Daarom gaan we over op de manier die bij meerdere amateurclubs afgelopen maanden heeft geholpen: camera's."

De club schroomt niet om daders van vernielingen in de toekomst herkenbaar op social media te plaatsen. En als het gaat om de daders, dan blijft het volgens Bodde niet beperkt tot een handjevol jeugd. "Meestal zijn het tussen de twintig en dertig jongeren, in de leeftijd van 12 of 13 tot een jaar of 25."

Veld onbespeelbaar

Als gevolg van de vernielingen is het kunstgrasveld van Eilermark voorlopig onbespeelbaar. Volgende week wordt het veld gerepareerd en dan zal ook blijken hoe groot de financiële schade is.

Eilermark is al de tweede Enschede voetbalvereniging die dit jaar slachtoffer is geworden van vandalisme. Vorige week stuitte een bestuurslid van Sparta Enschede op vernielingen op zijn sportpark. De vereniging plaatste camerabeelden online, waarna ouders van de jonge daders zich al snel meldden.