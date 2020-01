Richard van der Venne op de radar bij RKC: "Ik heb natuurlijk wel wat gehoord"

Go Ahead Eagles raakt mogelijk Richard van der Venne deze transferperiode nog kwijt. De middenvelder staat in de belangstelling van RKC, dat hem wil aantrekken als Stijn Spierings vertrekt.

Van der Venne weet van de belangstelling, maar kan er nog niet veel over kwijt: "Ik heb natuurlijk wel wat gehoord, alleen ik wil eigenlijk pas weten wanneer het echt concreet is. En ik heb geen idee of het concreet wordt. Ik kan er eigenlijk vrij weinig over zeggen omdat ik het niet weet, of wil weten. Het is voor mij op dit moment geen issue."

Apart

RKC was vorig jaar op de dramatische laatste dag van de play-offs verantwoordelijk voor een groot trauma in Deventer. Het won vlak voor tijd van Go Ahead en promoveerde daardoor naar de eredivisie. De Deventer ploeg speelt ook dit jaar in de Keuken Kampioen Divisie. En dus zou het een opvallende overstap zijn voor Van der Venne: "Dat is wel een beetje apart als dat zo zou zijn. Ik kan er niks zinnigs over zeggen. Puur om het feit dat ik er niets van af weet", sluit hij af.