Klokkenluider noemt zaaksofficier als eerste 'kwalijke betrokkene' vuurwerkramp

Herman Stam is de eerste naam die vuurwerkramp-onderzoeker Paul van Buitenen noemt van zijn lijst met 'betrokkenen bij de vuurwerkramp'. Stam, destijds zaaksofficier voor het strafrechtelijk onderzoek, zou 'zowel nalatig, onprofessioneel en in sommige gevallen ronduit strafbaar' hebben gehandeld.

Van Buitenen doet al jaren onderzoek naar de vuurwerkramp en zei vorig jaar 'op nieuwe onthullingen' te zijn gestuit. Volgens hem deed de overheid niets met dit ruim veertienhonderd pagina's tellende rapport. Hij dreigde hierop iedere dag een naam te noemen van iemand die betrokken was bij de ramp of de navolging daarvan. Herman Stam is de eerste naam.

'Zware verantwoordelijkheid'

Stam, de verantwoordelijk officier van justitie voor het strafrechtelijk onderzoek, zou 'zware verantwoordelijkheid' dragen voor 'het mislukken van strafvervolging', zo staat in het gepubliceerde document. De officier is volgens van Buitenen verantwoordelijk voor het veroordelen van drie onschuldigen voor de ramp.

Hiermee is hij 'zeker niet een van de drijvende krachten', zo staat in de verklaring. 'Maar hij speelde wél een belangrijke rol in de misleiding van de rechterlijke macht.'

'Geen ervaring'

Stam had als zaaksofficier van het rechercheonderzoek ('het grootste onderzoek in zijn soort sinds de oorlog') bijna geen ervaring met grote rechercheonderzoeken, zegt Van Buitenen. Hetzelfde geldt voor de politiecommissaris die het Tolteam van de politie Twente leidde, beweert de onderzoeker.

Van Buitenen omschrijft het als volgt: "Indien de politieke- en bestuurlijke top een strafrechtelijk onderzoeksteam had willen formeren dat, wegens gebrek aan ervaring, constant op zoek was naar aansturing, dan had men geen betere constructie kunnen bedenken."

Maar het blijft volgens de onderzoeker niet bij 'gebrek aan ervaring en onkunde'. Stam zou het volgens Van Buitenen onder meer gemunt hebben op toenmalig Fireworksdirecteur Bakker. Zo zou Stam gezegd hebben dat hij Bakker 'wel klein zou krijgen'.

Daarnaast ergerde Stam zich aan de 'ergerlijk leugenachtige houding' van Bakker, zegt Van Buitenen. Opmerkelijk, aangezien het vaste verhoorkoppel de directeur tijdens 85 ondervragingen nooit op een echte leugen zou hebben betrapt, meldt de onderzoeker.

André de Vries

Stam speelde ook een rol in het onterecht veroordelen van André de Vries, zegt Van Buitenen. Zo zou hij ontlastend bewijs hebben achtergehouden en valse bewijzen hebben opgevoerd. De Vries werd in eerste instantie veroordeeld voor vijftien jaar cel. Later werd zijn onschuld alsnog aangetoond.

Herman Stam wil niet reageren op de aantijgingen van Van Buitenen.