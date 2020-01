Expeditie Oost: Niet lullen maar poetsen....in het Nedersaksisch

"We spreken allemaal de taal, maar de neuzen moeten nog dezelfde kant op wanneer het gaat om de samenwerking", aldus Adrie Hemmink van het Twentehoes.

Adrie Hemmink, één van de organisatoren van de 'Twentsen Streektaaldag' (Foto: Team Expeditie Oost)

De subsidieaanvraag

"Wij zijn een onderdeel van de IJsselacademie en dus moet de aanpak provinciebreed zijn. Op dit moment zijn we bezig met de subsidieaanvraag voor de periode 2021 - 2024. Een éénduidig plan van aanpak is derhalve van essentieel belang. Vandaag gaan we daar een start mee maken", aldus Hemmink.

Annie Schreijer Pierik

Eén van de genodigde sprekers is politica Annie Schreijer Pierik. Zij is duidelijk. "Ruim tien miljoen mensen spreken Nedersaksisch en dus moet het Overijsselse bedrijfsleven én de Universiteit Twente ons steunen. Het is absurd dat Engels per definitie altijd de voertaal is. Eén en ander kan prima in het Nedersaksisch. Sterker nog, ik denk dat het in de communicatie met onze Duitse buren zelfs veel beter zou werken wanneer één en ander in het Nedersaksisch besproken wordt", aldus Schreijer Pierik.

Annie Schreijer Pierik, één van de sprekers tijdens 'Twentsen Streektaaldag' (Foto: Team Expeditie Oost)

In het dialect

Een kijkje achter de schermen voor Team Expeditie Oost. Net even iets andere dag dan gebruikelijk maar ... we hebben genoten en één en ander opgestoken.

