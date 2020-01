Jeangu Macrooy namens Nederland naar Songfestival: "Een droom komt uit!"

Nederland wordt op het Songfestival dit jaar vertegenwoordigd door Jeangu Macrooy. Dat bevestigt de zanger, die woonachtig was in zowel Hengelo als Enschede, vanmiddag via Twitter.

De 27-jarige zanger werd geboren in Paramaribo in Suriname. In 2011 richtte hij samen met zijn tweelingbroer Xillan Between Towers op waarmee ze succes hadden in Suriname. In 2013 verscheen hun eerste en enige album Stars on My Radio.

Macrooy komt oorspronkelijk uit Paramaribo, maar kwam in Enschede te wonen toen hij naar Nederland verhuisde om aan de ArtEZ Popacademie de opleiding songwriter te kunnen volgen. Inmiddels is hij woonachtig in Amsterdam.

"Ik ben onbeschrijflijk vereerd om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2020!", laat Macrooy weten via Twitter. "Het is een droom die uitkomt en het mooiste dat tot nu toe op mijn pad is gekomen. Mijn team en ik zijn verheugd jullie allemaal heel trots te maken!"

Debuut-ep

In december 2015, toen hij in Enschede woonde, tekende hij een contract bij Unexpected Records van producer Perquisite. Een paar maanden later verscheen zijn debuut-ep Brave Enough. De muziek die hij maakt als singer-songwriter kan het best omschreven worden als Engelstalige modern soul.

Het Songfestival vindt dit jaar plaats in Rotterdam. Door de overwinning van Duncan Laurence vorig jaar in Israël is Macrooy als Nederlandse deelnemer al zeker van een finaleplaats op 16 mei in Ahoy.