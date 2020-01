Bosbranden, aanvallen op Irak, verbod op vuurwerk en wapens. Het nieuws van de tweede week van 2020.

De tweede week van januari was een week vol met slecht nieuws. De aanvallen op Irak vanuit Iran maar ook de dodelijke aanval onder leiding van Trump. Daar wordt veel over gesproken zeggen de bezoekers van winkelcentrum Aalanden.

Mensen houden hun hart vast wat voor gevolgen dit verder zou hebben. Toch is tot nu toe nog niemand bang dat de oorlog voor ons heel dichtbij komt. Het is vooral belangrijk dat Nederland zich neutraal opstelt zegt een scholier. Dan hoeven wij ook niet te vrezen.

Bosbranden

Twee jonge dames zijn vooral bezorgd over de grote bosbranden in Australië. Ze vergelijken het met bosbranden elders in de wereld. Maar nergens is die ramp zo groot als in Australië. We zouden die mensen en dieren toch moeten helpen zeggen ze.

Vuurwerkverbod

In Nederland wordt gesproken over twee verboden die incidenten moeten voorkomen. Het vuurwerkverbod en het verbod op het dragen van een mes. Schandalig dat er zoveel vuurwerk is afgestoken richting de politie en andere hulpverleners zegt een mevrouw. Het kabinet moet volgens haar onmiddellijk een vuurwerkverbod invoeren.

Messenverbod

Een andere mevrouw vindt het verschrikkelijk dat het aantal steekincidenten met messen gepleegd door jongeren zo is toegenomen. Ze maakt zich grote zorgen over de veiligheid. Het dragen van een mes moet dan ook maar verboden worden, hoe triest het ook is.

Nieuwe dakpannen

Het nieuws van de afgelopen week voor een andere inwoonster van de Zwolse wijk Aalanden is dat pand waar ze woont in de steigers staat. Het pand wordt geïsoleerd en ze krijgt onder meer nieuwe dakpannen. Dat is goed nieuws zegt ze. Je moet je ramen en deuren wel dicht houden vanwege puin en stof. Maar dat is straks gelukkig weer voorbij.