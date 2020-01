Bewoners Oale Bouw in Westerhaar verwijderen spandoeken

Bewoners van de Oale Bouw in Westerhaar hebben vanmiddag de protestspandoeken bij hun huizen weggehaald als blijk van goede wil richting woningcorporatie Mijande. Het plan voor de komst van rijtjeshuizen is namelijk van de baan.

De woningcorporatie en de bewonerscommissie maakten gisteren bekend dat de sloop van woningen in de wijk Oale Bouw voorlopig van de baan is. Mijande wilde twee-onder-een-kapwoningen vervangen door rijtjeshuizen. Dat besluit leidde tot felle protesten waarbij de wijk werd volgehangen met spandoeken.

De woningcorporatie en bewonerscommissie gingen met elkaar in gesprek. Die gesprekken hebben ertoe geleid dat er na de zomer een nieuw plan gepresenteerd wordt waarmee ook de bewoners kunnen instemmen. Tot die tijd verandert er voor hen niets aan hun woonsituatie.

En daarmee is de lucht geklaard en zitten beide partijen weer met elkaar om tafel. De spandoeken zijn daarom weggehaald.

Nieuw plan

Yvonne Spijker, voorzitter van de bewonerscommissie van de Oale Bouw, is blij dat het plan voor rijtjeshuizen van de baan is. De aanloop naar het nieuwe plan is op zijn minst merkwaardig te noemen, vertelt ze. "Bewoners zagen een man in de wijk lopen die van alles aan het opmeten was. Ze spraken hem aan. Hij vertelde dat hij projectontwikkelaar was en dat hij veel goedkoper twee-onder-een-kappers kon bouwen, dan de woningcorporatie rijtjeshuizen."

Volgens de projectontwikkelaar klopte het financiële plaatje van de woningcorporatie niet. Mijande begrootte de kosten voor de nieuwe energiezuinige rijtjeshuizen op 34 miljoen euro. De projectontwikkelaar rekende de bewoners voor dat hij veel goedkoper kon bouwen en ook nog eens twee-onder-een-kapwoningen, wat een vurige wens is van de bewoners.

De bewonerscommissie stapte met het verhaal van de projectontwikkelaar naar de woningcorporatie. "Die waren niet direct heel enthousiast, maar we zijn er wel weer door in gesprek geraakt", vertelt Yvonne Spijker. Met een nieuw plan in ontwikkeling, hebben de protestdoeken hun functie verloren en dus zijn ze verwijderd.