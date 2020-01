Go Ahead Eagles wil er gelijk weer staan: "Komende weken erg belangrijk"

Terwijl PEC Zwolle, FC Twente en Heracles Almelo de winterstop doorkwamen onder de Spaanse zon, bleef Go Ahead Eagles deze weken gewoon in Deventer. De ploeg van trainer Jack de Gier is volledig fit en hervat zondag de competitie in eigen huis tegen Almere City.

Het programma van Go Ahead Eagles voor de komende periode is niet mals met naast de competitie ook al vroeg de bekerconfrontatie tegen Ijsselmeervogels. Verdediger Sam Beukema: "Ze zeggen wel vaak dat in mei de prijzen worden verdeeld, maar ik denk dat in de komende periode gelijk duidelijk wordt welke ploegen om welke plekken gaan strijden." Go Ahead Eagles staat in de competitie op een gedeeld vijfde plaats met evenveel punten als NAC Breda en Excelsior. De verschillen naar de bovenste plaatsen die recht geven op directe promotie zijn echter niet onoverbrugbaar.

Ongeslagen reeks

Go Ahead Eagles kende een prachtig einde van 2019 met naast de historische bekerzege op FC Twente (2-5), ook een prima reeks in de competitie. Als er tegen Almere City minimaal een punt wordt gepakt, evenaart de Deventer ploeg een meer dan honderd jaar oud clubrecord. In 1918 bleef Go Ahead voor het laatst negentien wedstrijden ongeslagen, de huidige teller staat op achttien. "We zijn heel dicht bij en het lijkt me logisch dat we die willen doorbreken om in de boeken te komen", zegt Beukema. "Misschien viel de winterstop voor ons wel op een verkeerd moment. We zaten in een goede flow, maar ik ben er van overtuig dat we die met zijn allen door kunnen trekken."

Lijn doortrekken

Ook voor trainer Jack de Gier is dat momenteel het belangrijkste. Het doortrekken van de lijn van december. "Ik zie dat iedereen weer gretig is, en graag weer wilt spelen. We hebben stap voor stap dingen verbeterd en voor ons is het zaak om dat nu vast te houden. We moeten als team het besef krijgen dat we het met zijn allen moeten doen." Dat Go Ahead Eagles tegen Almere City een record kan evenaren, doet de trainer minder. "Het is mooi, maar ik had onderweg liever wat meer wedstrijden gewonnen en dan had ik het niet erg gevonden als we er ook eentje hadden verloren."