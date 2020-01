Zorgaanbieder uit Kampen eist in kort geding uitbetaling van pgb's

Omdat het geld uitbleef stuurde ze eind december een noodkreet richting de gemeente Kampen. "Een roep om hulp", zegt Dorgelo. "Niet alleen de cliënten, maar ook 32 personeelsleden zijn afhankelijk van dat geld. Ik kreeg echter nul respons. Het gemeentehuis zat dicht rond kerst en oud en nieuw. Er is nog steeds niets overgemaakt. Blijkbaar heeft de gemeente geen respect voor het vonnis uitgesproken door een rechter."

"Gemeente niet aan zet"

Een woordvoerder van de gemeente Kampen zegt dat Dorgelo niet bij de gemeente moet zijn voor de uitbetaling van de pgb's. "Wij begrijpen dat IkZijnWij naar aanleiding van het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter graag ziet dat er tot betaling wordt overgegaan, zodat zij ook aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De gemeente Kampen is niet de betalende instantie als het gaat om pgb's. Dat is de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De cliënten ontvangen hun pgb rechtstreeks van de SVB, waarna zij hun verplichtingen richting IkZijnWij kunnen voldoen."

Met dat antwoord neemt zorgondernemer Dorgelo geen genoegen. "De gemeente is wel degelijk aan zet. Ze is eindverantwoordelijk, ook al liggen veel zaken, zoals de uitbetaling bij een andere instantie, in dit geval de SVB. Mijn cliënten hebben pgb's toegewezen gekregen, maar Kampen stelt aanzienlijk minder geld beschikbaar dan waar mijn cliënten recht op hebben. Daar gaat het maandag ook over tijdens het kort geding."

Twee zaken

Want om het nog ingewikkelder te maken, is de uitbetaling niet het enige waar het maandag over gaat. "Ik heb ook een conflict over de zorgcontracten", licht Dorgelo toe. "Die contracten waren de aanleiding voor het kort geding. Dat de gemeente de pgb's nog niet heeft uitbetaald hebben we als aanvullend stuk ingediend", zegt ze.