Overijsselse mbo-scholen gooien hoge ogen in Keuzegids mbo 2020

De mbo-scholen in Overijssel scoren goed in de Keuzegids mbo 2020. Zo staat het Alfa College, met een vestiging in Hardenberg, in de landelijke ranking op de vierde plek, vlak voor het Landstede (vijfde) dat scholen in de regio Zwolle heeft. Als achtste staat ROC van Twente genoteerd.

In de Keuzegids worden alle mbo-opleidingen met elkaar vergeleken. De beoordelingen zijn gebaseerd op basis van studenttevredenheid, inspectierapporten en landelijke onderwijsstatistieken.

Ontwikkelingen

Voor Landstede, dat samen met ROC Rivor gedeeld vijfde staat, betekent de notering een stijging. Vorig jaar stond de onderwijsinstelling nog zevende. Het ROC van Twente heeft dezelfde notering als vorig jaar. Het Deltion College is flink gestegen. De school klom van plek 23 naar zestien.

In de lijst van gespecialiseerde scholen, staat het Cibap Zwolle op de vijfde plek. De onderwijsinstelling is net als vorig jaar de beste creatieve vakopleiding van het land.

Blij en trots

Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter van Landstede, is blij met het resultaat: "Opnieuw zo’n uitstekende notering in de Keuzegids is voor mij een bevestiging dat het ons lukt om de onderwijskwaliteit voor studenten te versterken."

Zijn collega bij het ROC van Twente John van der Vegt is ook trots op het resultaat. Dat komt volgens hem door beleid tot stand. "We zitten dan ook regelmatig met studenten, bedrijven, Twentse voortgezet onderwijs en Saxion om tafel om op te halen wat er leeft. Aansprekend is ook dat de topopleidingen aansluiten bij het profiel van de regio Twente."

Topopleidingen

Opleidingen die in de Keuzegids 75 punten of meer behalen, mogen zich topopleiding noemen. Het ROC heeft liefst 51 opleidingen die zo'n hoge score behaalden. Het Landstede deed het op dat vlak iets minder goed en telt dit jaar 48 topopleidingen. Die dankt de school vooral aan de opleidingen in de categorieën Sport & Bewegen, Groen & Dier, Office & Management, ICT & Technologie, Mooi & Mode, Vrij & Gastvrij en Techniek & Innovatie. In totaal 25 opleidingen van Landstede zijn de beste van Nederland.