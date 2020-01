Overijsselse restaurants behouden Michelinsterren, provincie is zelfs twee sterren rijker

De overige Overijsselse restaurants met een felbegeerde ster zijn De Lindenhof in Giethoorn (**), Kaatje bij de Sluis in Blokzijl (*), De Swarte Ruijter in Holten (*), De Bloemenbeek in De Lutte (*) en 't Lansink in Hengelo (*).

Lars van Galen van 't Lansink reageert nuchter. "Mooi dat we de ster weer gewoon hebben. Het was hier wel anders geweest als we een tweede gekregen zouden hebben. Maar dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ook niet dat we hem kwijt zouden raken."

Twee driesterrenrestaurants

Nederland telt in totaal twee restaurants met drie sterren. Naast het restaurant van Jonnie en Thérèse Boer behoudt ook Inter Scaldes in Kruiningen het maximale aantal sterren. De Leest in Vaassen was tot vorig jaar een driesterrenrestaurant, maar de eigenaren besloten er eind december mee te stoppen.