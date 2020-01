Joy Beune kan niet stunten op 1500 meter bij EK afstanden

Het goud ging naar topfavoriet Ireen Wüst, die in Thialf oppermachtig was en in een tijd van 1.54,88 de Europese titel greep. Het zilver was voor de Russin Evgeniia Lalenkova in 1.55,22. Yekaterina Shikhova, eveneens uit Rusland, klokte 1.55,31 en veroverde het brons.

Lotte van Beek kon in Thialf haar Europese titel, die ze twee jaar geleden verrassend veroverde in Kolomna, niet verdedigen. De Zwolse wist zich bij de NK afstanden eind vorige maand in Heerenveen niet te plaatsen (dertiende).



Later vanavond komt ook Thomas Krol uit Deventer nog in actie op de 1500 meter, de afstand waarop hij favoriet voor het goud is.