Giovanni Troupée op weg naar FC Twente

Troupée was de afgelopen week nog met FC Utrecht op trainingskamp in Spanje. Het is de bedoeling dat hij maandag op het trainingsveld staat bij FC Twente. Eerder dit seizoen werd hij ook aan Go Ahead Eagles gelinkt als vleugelverdediger. Voor Go Ahead was Tropée echter niet haalbaar. Vorig jaar speelde hij op huurbasis voor ADO Den Haag.

Aanwinst(en)

Troupée is de eerste speler die deze winter naar De Grolsch Veste komt. Hij moet Paul Verhaegh vervangen, die wordt geteisterd door veel blessureleed. Garcia trainde tijdens het trainingskamp met Julio José Pleguezuelo als centrale verdediger en hij zal dan ook vermoedelijk niet meer als back worden ingezet in deel twee van het seizoen. Naast Troupée is de verwachting dat Ted van Leeuwen nog meer spelers naar Enschede haalt, maar het is ook zeker niet uitgesloten dat er nog spelers zullen vertrekken.