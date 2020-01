Thomas Berge en Edwin van Hoevelaak waren ook in de race voor het Eurovisie Songfestival

"Met een aantal componisten hadden we een prachtig lied voor Thomas geschreven", vertelt Van Hoevelaak. Hij mag de titel van het nummer nog niet bekendmaken en er ook nog niets van laten horen. "Eerst moet de winnende song bekend worden gemaakt, maar zodra het zover is gaan we zeker nog wel iets doen met de song van Thomas."

Popsong

"Het is een popsong, vol power en energie", vervolgt Van Hoevelaak. "Thomas heeft zo'n powerstem en groot bereik dat het allemaal op zijn plek viel. Van de selectiecommissie hebben we te horen gekregen dat ze heel lang hebben nagedacht, dat ze het een geweldig nummer vinden, maar wat precies de reden is waarom ons lied is afgevallen weten we niet."

Bij het horen van de naam Jeangu Macrooy gaat bij de Holtense producer geen belletje rinkelen. "Het is voor mij een totale onbekende. Maar dat zegt niks, want dat was Duncan Laurence ook."

Popacademie Enschede

Macrooy verhuisde in september 2014 van Suriname naar Hengelo. Hij wilde zijn zangcarrière een boost geven en meldde zich op de popacademie in Enschede. Al bij de audities kwam hij in contact met een bekende Amsterdamse producer die met hem wilde werken. Daarna ging het snel met de carrière van Macrooy. Hij won de afgelopen jaren talentenprijzen, de popprijs van Overijssel en speelde veel op festivals.

Jeangu Macrooy (Foto: RTV Oost/Wouter de Wilde)

"Wel leuk dat hij in Enschede heeft gezeten en uit onze regio komt", zegt Van Hoevelaak. "Het schijnt een hele goede zanger te zijn en daar ga ik ook direct vanuit. Ze selecteren namelijk niet zomaar iemand voor het songfestival. Hij schijnt een pakkende song te hebben, maar we hebben nog niets gehoord."

Toppers

Het lied voor Thomas Berge is niet het eerste nummer dat Van Hoevelaak heeft geschreven voor het Eurovisie Songfestival. In 2009 schreef hij ook een lied voor de Toppers, die toen deelnamen. "Toen ben ik tweede geworden. Het werd 'Shine', geschreven door Gordon. Hetzelfde verhaal, ik probeerde toen voor de Toppers een mooie song te schrijven. Je zit in de race en die kun je ook verliezen."

Of hij volgend jaar weer mee gaat strijden? "Je weet maar nooit wat er op je pad komt. Misschien volgend jaar wel een nieuwe kans", besluit Van Hoevelaak.