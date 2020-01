Landbouwmuseum De Laarman wil bussen vol Chinese toeristen naar Luttenberg trekken

Met man en macht werken vrijwilligers van het Sallands landbouwmuseum De Laarman in Luttenberg aan de vernieuwing van het museum. Een financiële garantstelling van de gemeente Raalte zorgt daarbij voor opluchting. "Dit is een enorme boost voor het museum en voor Luttenberg", zegt Jos Westenenk van De Laarman.

De garantstelling voor een lening van 150.000 euro is in Luttenberg met gejuich ontvangen. De maandelijkse kosten kunnen er flink door gedrukt worden en de focus kan volledig op de vernieuwing en verbouwing van het museum.

Niet sexy

"We gaan vanaf april proberen het museum op de kaart te zetten met de actuele thema's voedsel en landschap", aldus Westenenk. "Het museum zat in een dip, de jeugd vindt de oude landbouwwerktuigen niet sexy meer. In het verleden was daar veel belangstelling voor, maar voedsel en landschap sluiten beter aan op deze tijd, het is dagelijks nieuws."

Het museum gaat daarbij werken met zogenoemde thema-eilanden op de verschillende verdiepingen van het gebouw. Al zullen ook de historische trekkers gewoon te zien blijven in het museum. Gerda Luchtenberg, één van de tachtig vrijwilligers: "Hoe wordt ons voedsel geproduceerd en hoe komt het op je bord terecht? Dat is straks te zien op vijf thema-eilanden. Melk goed voor elk en ons dagelijks brood zijn daar voorbeelden van."

Chinezen

"We proberen straks de bussen met Chinezen die naar Giethoorn gaan hier naar toe te trekken. Dat doen we bijvoorbeeld ook samen met de lokale klompenmaker. Samenwerking met allerlei organisaties is heel belangrijk. We gaan proberen Luttenberg duidelijker op de toeristische kaart te zetten."

De opening van het vernieuwde museum is begin april gepland. In het najaar volgt dan de viering van het 25-jarig bestaan van De Laarman. Luchtenberg: "Er zal dit jaar heel veel te doen zijn in en rondom het museum. Ik noem het historisch festival, de boerenmarkt, familiedagen en ons scholenproject. Er blijven veel dingen herkenbaar, maar De Laarman is vanaf april een totaal ander museum."