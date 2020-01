Snelste seizoenstijd Smeekens niet genoeg voor podium op 500 meter EK afstanden

Op de 500 meter bij de EK afstanden is Jan Smeekens niet in de prijzen gevallen. Ondanks dat de sprinter uit Raalte zijn snelste seizoenstijd neerzette (34,78) werd hij in Heerenveen vijfde.

De Europese titel was in Thialf een prooi voor de Rus Pavel Kulizjnikov, die naar de overwinning reed in een tijd van 34,38. De Nederlander Dai Dai Ntab greep het zilver in 34,47 en het brons werd door de Rus Ruslan Murasjov (34,59) in de wacht gesleept.

Krol

Thomas Krol werd gisteravond Europees kampioen op de 1500 meter. De schaatser uit Deventer maakte in Thialf zijn favorietenrol volledig waar en greep in een razendsnelle tijd van 1.43,67 het goud. Later vandaag komt Carlijn Achtereekte uit Lettele in actie op de 3.000 meter.