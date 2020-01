Minister wil geen extra onderzoek naar fraude-affaire rond geurproeven politie

Kuiken stelde vorig jaar november Kamervragen naar aanleiding van het nieuws dat de affaire rondom frauduleuze geurproeven veel omvangrijker is dan eerder werd aangenomen. Dat bleek uit een rapport uit 1998 dat opdook in een onderzoek van de Volkskrant naar de Deventer moordzaak.

Dat de politie fraudeerde met geurproeven was al langere tijd bekend: tijdens een strafzaak in 2006 biechtten twee politiemensen van het team Oost-Nederland onder ede de fraude op. Een jaar later werden vier hondengeleiders veroordeeld tot werkstraffen.

Geurproeven ongeldig

Bij de geurproeven koppelt een speciaal afgerichte hond via een geurmonster - een metalen buisje dat is vastgehouden door een verdachte - een persoon aan een specifiek misdrijf. Dat moest altijd 'blind' gebeuren, maar daarmee bleek veelvuldig de hand gelicht.

Justitie verklaarde daarop alle geurproeven van het team Oost-Nederland ongeldig. Dat gebeurde met terugwerkende kracht tot 1997. Honderden verdachten bleken ten onrechte door een hond als dader van een misdrijf aangewezen, waaronder de veroordeelde Ernest Louwes van de Deventer moordzaak.

Ernest Louwes werd in 2004 veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens de moord op weduwe Wittenberg in Deventer, waarvan hij uiteindelijk zes jaar heeft uitgezeten. Louwes werd destijds ten onrechte door een geurhond gekoppeld aan een mes, waarvan later bleek dat het nooit het moordwapen kon zijn. Zijn advocaat, Geert-Jan Knoops, diende in deze zaak eerder al een herzieningsverzoek in. Dat loopt momenteel nog.

Vragen

Maar vorig jaar november bleek dus dat de politiemensen al ver voor 'ijkjaar' 1997 de fout in gingen. Daarop stelde PvdA-Kamerlid Kuiken vragen aan minister Grapperhaus. Kuiken wilde weten van de minister van Justitie en Veiligheid of hij naar aanleiding van het nieuws extra onderzoek wil verrichten naar het effect van de geurproeven.

Grapperhaus liet gisteren weten dat hij geen aanleiding ziet voor vervolgonderzoek. 'Er zijn reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van geurproeven', schrijft de minister.

Ongeldig verklaren

Ook vroeg Kuiken of de minister de geurproeven voor 1997 ook ongeldig wil verklaren. Grapperhaus gaat ook in dit verzoek niet mee. Hij schrijft: 'De Rijksrecherche is eerder al verzocht om haar onderzoek naar de geurproeven uit te breiden naar de periode voor 1997, maar dat onderzoek bleek niet geschikt.'

Hij vervolgt: 'De mate van standaardisatie van de uitvoering van geurproeven is namelijk pas in 1997 vastgesteld.'

De geurproeven zijn sinds 2011 verboden.