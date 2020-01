Verontwaardiging over Oldenzaalse carnavalsvereniging voor alleen mannen

Op Facebook wordt verontwaardigd gereageerd op een artikel vanochtend in de krant Tubantia over carnavalsvereniging Kadolstermennekes in Oldenzaal. De vereniging bestaat 66 jaar en is een mannenbolwerk waarbij geen ruimte is voor vrouwen.

Kim Grote Punt uit Denekamp las vanochtend het artikel in de krant. Nadat ze het citaat "Vrouwen zijn hele leuke wezens, maar dat ze actief kunnen zijn binnen de vereniging is geen item" las, is voor haar de maat vol en deelt ze haar frustratie op Facebook.

Ze schrijft: "Wat ben je aan het doen? Me verontwaardigen over een uitspraak in de krant! 'Vrouwen zijn best leuke wezen', zegt één of andere brallende Oldenzaler. Ik ben blij dat ik actief lid ben van een vereniging die samen, met mannen en vrouwen, carnaval viert."

Veel andere Facebookgebruikers zijn het met Kim eens. "Die mensen leven nog in de 18de eeuw", "Carnaval vier en organiseer je met z'n allen" en "Alsof ze op een andere planeet wonen, met hun wezens..." zijn enkele reacties onder de Facebookpost.

Het bericht van Kim is inmiddels vijftien keer gedeeld, is bijna negentig geliked en ongeveer zestig mensen reageerden erop. De carnavalsvereniging was vanmiddag niet bereikbaar voor een reactie.