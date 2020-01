HHC Hardenberg verstevigt koppositie door IJsselmeervogels in topper te verslaan

HHC Hardenberg heeft de koppositie in de Tweede Divisie verstevigd. In de topper tegen IJsselmeervogels werd na een sterke tweede helft met 1-2 gewonnen en daardoor is de ploeg van Gert Jan Karsten met drie punten voorsprong lijstaanvoerder.

In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en dat leverde in de beginfase geen kansen op. De eerste mogelijkheid was voor Van den Meiracker, maar doelman Danes stond op zijn post. Na een klein half uur kwam IJsselmeervogels op voorsprong toen Van den Meiracker wel het net wist te vinden. Met de rug naar het doel kreeg de spits de bal voor zijn voeten en met een schitterende omhaal liet hij Danes kansloos: 1-0.

Kansen IJsselmeervogels

Even later kreeg diezelfde Van den Meiracker een opgelegde kans om de score te verdubbelen, maar in kansrijke positie kopte hij op Danes, die daardoor redding kon brengen. Nadat Van der Leij namens HHC vlak na rust een mogelijkheid onbenut liet, vergat de thuisploeg even later voor de 2-0 te zorgen via El Azzouti, die even later de paal raakte na een inzet van twintig meter.

Van der Leij goudhaantje

Trainer Karsten bracht na een uur spelen De Bondt en Junte in het veld en dat betaalde zich direct uit, want na een handsbal van de thuisploeg ging de bal op de stip. Een kolfje naar de hand van Van der Leij, want de spits faalde niet vanaf elf meter: 1-1. Tien minuten later was de ommekeer compleet toen Van der Leij de 1-2 binnen wist te koppen op aangeven van De Bondt. De gastheren gingen met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, kregen daar ook kansen voor, maar uiteindelijk hield HHC stand en daardoor wordt het gat met IJsselmeervogels vergroot tot vijf punten.