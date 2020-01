Karsten allesbehalve tevreden na belangrijke zege HHC: ''Dramatische manier om het jaar te beginnen''

Ondanks dat HHC Hardenberg een enorm belangrijke zege boekte op titelconcurrent IJsselmeervogels (1-2), is trainer Gert Jan Karsten allesbehalve te spreken over het niveau van zijn ploeg. Volgens de oefenmeester heeft de koploper van de Tweede Divisie al het geluk van de wereld gehad.

"Dit is een dramatische manier om het jaar te beginnen. We hebben heel slecht gevoetbald. Dankzij IJsselmeervogels staan we hier nu als winnaar", zegt Karsten na afloop. "Het laatste kwartier konden we het fysiek ook niet volhouden. Onverklaarbaar."

Druk

HHC heeft drie punten meer dan achtervolger Katwijk. "Ik denk dat het koploper zijn toch een bepaalde druk geeft, het is een heel andere dimensie dan wanneer je lekker de nummer vier bent. We moeten echt verbeteren. Dit was echt onvoldoende, maar het resultaat is meer dan plezierig", luidt het vervolg.

Geluk van de kampioen?

"Dit gaan we niet zeventien wedstrijden volhouden, als we niet beter gaan voetballen. Dat is zorgelijk, maar daar gaan we de komende week weer keihard aan werken. We zullen aan het eind van het seizoen zien of dit het geluk van de kampioen is. Vandaag hadden wij in ieder geval wel heel veel geluk", aldus Karsten.