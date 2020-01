HHC Hardenberg verlengt met viertal: ''Slaan hiermee een grote slag''

Mannes, die in 2018 overkwam van SC Cambuur tekent voor drie seizoenen bij. "Een groot compliment voor HHC dat Jurjan de komende drie jaar in ons oranjezwart speelt. HHC slaat hiermee een grote slag naar stabiliteit in de top van de Tweede Divisie en Jurjan kan in een pracht omgeving bouwen aan zijn sportieve en maatschappelijke carrière", zegt voorzitter Bert Beun.

Ook aanvoerder Kobussen verlengde met meerdere jaren. Hij speelt ook de komenden seizoenen op De Boshoek. "Hij is al vele jaren onze leider op het veld, we zijn heel blij dat Glenn voor onze club behouden blijft." Datzelfde geldt voor Etten. "Fijn dat Rutger bij HHC Hardenberg blijft de komende jaren. De groei naar een nog belangrijkere rol voor HHC is waar zowel Rutger als wij in geloven."

Goalie Nijland blijft in ieder geval nog één jaar in Hardenberg. "Prachtig dat Raymond HHC trouw blijft. Met het vertrek van Sander Danes liggen er volop kansen voor deze topper met een oranje-zwart hart", aldus Beun.